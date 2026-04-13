"Não resta muito tempo" – Micky van de Ven admite preocupação com Roberto De Zerbi, enquanto o Tottenham se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento

O zagueiro holandês reconheceu que, embora o novo técnico queira implementar uma filosofia ousada, baseada na posse de bola a partir da defesa, a situação atual deixa muito pouca margem para erros. Van de Ven acredita que o peso psicológico da sequência sem vitórias está afetando fortemente um grupo que precisa recuperar a confiança rapidamente.

Em entrevista à Sky Sports sobre a dificuldade de se adaptar às exigências específicas de De Zerbi sob intensa pressão, Van de Ven explicou: “Todo técnico tem sua própria visão do jogo e Roberto quer que joguemos mais a partir da defesa. Foi isso que ele pediu. Ele quer que joguemos com confiança e é isso que precisamos construir, mas não temos muito tempo. Precisamos fazer isso agora. Não dá para ficar olhando os outros resultados, só precisamos vencer. Não dá para dizer que não olhamos para o outro time. Faltam seis jogos para somar o máximo de pontos possível. Há pressão agora, pois estamos na zona de rebaixamento, mas precisamos garantir que vamos sair dessa situação.”