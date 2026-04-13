AFP
Traduzido por
"Não resta muito tempo" – Micky van de Ven admite preocupação com Roberto De Zerbi, enquanto o Tottenham se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento
Sobrevivência acima do estilo
A contratação de De Zerbi durante a pausa para os jogos internacionais em março tinha como objetivo definir uma identidade de longo prazo para o Tottenham, mas o italiano enfrenta agora a tarefa imediata de garantir a permanência do clube na primeira divisão. Após uma derrota por 1 a 0 no Stadium of Light, o Spurs continua atolado na zona de rebaixamento, com apenas seis partidas restantes para salvar a temporada. A derrota destacou ainda mais o enorme desafio que o ex-técnico do Brighton enfrenta, tendo herdado uma equipe sem confiança após a saída de Igor Tudor.
- AFP
Corrida contra o tempo
O zagueiro holandês reconheceu que, embora o novo técnico queira implementar uma filosofia ousada, baseada na posse de bola a partir da defesa, a situação atual deixa muito pouca margem para erros. Van de Ven acredita que o peso psicológico da sequência sem vitórias está afetando fortemente um grupo que precisa recuperar a confiança rapidamente.
Em entrevista à Sky Sports sobre a dificuldade de se adaptar às exigências específicas de De Zerbi sob intensa pressão, Van de Ven explicou: “Todo técnico tem sua própria visão do jogo e Roberto quer que joguemos mais a partir da defesa. Foi isso que ele pediu. Ele quer que joguemos com confiança e é isso que precisamos construir, mas não temos muito tempo. Precisamos fazer isso agora. Não dá para ficar olhando os outros resultados, só precisamos vencer. Não dá para dizer que não olhamos para o outro time. Faltam seis jogos para somar o máximo de pontos possível. Há pressão agora, pois estamos na zona de rebaixamento, mas precisamos garantir que vamos sair dessa situação.”
Sair da espiral
Apesar de alguns indícios da intenção ofensiva de De Zerbi, o Spurs está passando por um início de ano civil historicamente ruim, com 14 jogos sem vitórias. Apenas o Derby em 2008 (18), o Sunderland em 2003 (17) e o Swindon Town em 1993 (15) tiveram sequências mais longas sem vitórias no início de uma temporada da Premier League, com os três clubes acabando por serem rebaixados nessas campanhas.
Refletindo sobre o estado psicológico do elenco e a frustração com a luta contínua para garantir um resultado, Van de Ven acrescentou: “Eu nem acho que jogamos mal hoje, criamos algumas oportunidades de gol e eles não criaram muitas. Esse é o momento em que estamos, nada está a nosso favor. No apito final, é realmente difícil. Mentalmente, é difícil. Temos sofrido nos últimos meses, quando não conseguimos vitórias na Premier League e continuamos lutando. Precisamos recuperar a confiança. É realmente difícil, precisamos garantir que vamos recuperar isso.”
- Getty Images Sport
A batalha final
O Tottenham entra em uma reta final decisiva, na qual precisa reverter uma desvantagem de dois pontos para sair da zona de rebaixamento. O time do norte de Londres enfrenta uma sequência crucial de dois jogos em abril contra Brighton e Wolves, antes de um calendário exigente em maio, que inclui confrontos com Aston Villa, Leeds United, Chelsea e um possível confronto decisivo na última rodada contra o Everton. Sem nenhuma vitória até agora em 2026, o Spurs precisa integrar imediatamente a filosofia de De Zerbi ou enfrentar um rebaixamento catastrófico para a Championship pela primeira vez na era da Premier League.