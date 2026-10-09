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'Não existe um novo Wrexham' - Alexandre Pato e Northampton são avisados de que não podem replicar o modelo recordista de Ryan Reynolds e Rob Mac
Pato se juntou a Reynolds, Brady e Snoop na EFL
Duas estrelas de primeira linha concluíram uma impressionante aquisição no Racecourse Ground em 2021. Desde então, houve uma ascensão meteórica à proeminência, com três promoções consecutivas tirando o Wrexham da National League e o colocando a um passo da Premier League.
A premiada série documental ‘Welcome to Wrexham’ abriu uma janela para o mundo, permitindo a construção de uma base global de fãs, e uma tendência perceptível foi colocada em movimento, com nomes como Tom Brady, Hugh Jackman e Snoop Dogg agora envolvidos com outros clubes da EFL.
O ex-atacante de AC Milan e Brasil Pato se juntou a esse grupo, com a Sports Alpha Capital (SAC) adquirindo uma participação acionária controladora no Northampton Town. Os atuais proprietários David Bower, Nigel Le Quesne e Kelvin Thomas mantêm uma fatia de 30%.
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Por que o Northampton não pode copiar a fórmula do Wrexham
A empolgação cresce em Sixfields após o rebaixamento da League One na última temporada, com Hasselbaink entre aqueles ansiosos para ver o que o futuro de curto e longo prazo reserva, depois de ter tido pouco com que trabalhar durante sua passagem de 42 jogos pelos South Midlands.
O ex-astro de Chelsea e Holanda, que falou em associação com MrQ, disse à GOAL ao ser questionado sobre a presença de Pato no Northampton e a promessa de maior apoio financeiro e esportivo: "Sim, e infelizmente isso não existia. Desejo tudo de melhor ao clube.
"É um clube magnífico, com muitas possibilidades, oportunidades. E espero que esse dono possa realmente conduzi-los na direção certa e transformá-los em um clube de verdade, estável.
"Na verdade, eu não sabia que havia uma aquisição. Isso é novidade para mim. Mas é bom ouvir isso. Eu sei sobre o antigo regime. Eles tentaram fazer bem as coisas, mas sempre foi uma batalha com as finanças. E espero que agora possam resolver isso."
O holandês prosseguiu ao dizer sobre times que tentam copiar o modelo de Reynolds e Mac: "Acho que isso já foi feito. Não existe um novo Wrexham. Acho que agora você precisa fazer algo diferente. O Wrexham fez isso extremamente bem. Mas agora é um tipo diferente de estrutura que você precisa montar para que seja algo novo e funcione."
Planos ambiciosos estão sendo traçados em Sixfields
O co-presidente do Cobblers, Tim Chamberlain, disse sobre ter uma figura reconhecida a bordo no início de uma nova empreitada: “Pato se importa profundamente com o jogo e se conecta muito bem com as pessoas. Ele é um grande trunfo para nós em termos de marca para o resto do mundo. Queremos explorar esse caminho com o Brasil, ele é ex-internacional e ainda é muito próximo do Milan.
“Tive o privilégio de passar algum tempo com ele e, antes de tudo, ele é realmente humilde e um grande sujeito. Ele é o rosto perfeito do nosso consórcio, gostou muito da visita a Sixfields e está ansioso para voltar.”
Chamberlain acrescentou sobre a ambição coletiva: “Estamos em uma posição de ajudar a levar o clube adiante. Isso não vai acontecer da noite para o dia, mas nosso plano é construir e progredir ano após ano, fazer as coisas certas e nos envolver com os torcedores. Espero que todos vejam que estamos aqui a longo prazo, mas a prova estará no resultado. Estamos tentando construir algo.
“Se acontecer de repente, ótimo. Mas não faremos disso o nosso cenário-base. Vou ficar feliz se ainda formos um clube da League Two em cinco anos? Não, não vou. Mas a realidade do futebol é que ele sobe e desce, e às vezes as coisas dão certo para você e às vezes não.
“Mas nos vemos crescendo e tendo sucesso em campo, porém eu não ousaria dizer: 'certo, vamos estar aqui'. Acho e espero que os torcedores fiquem felizes com o que queremos construir, e isso será com uma visão de longo prazo. Não vamos arriscar a viabilidade do clube, ele precisa ser sustentável, essa é a mensagem.”
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O Wrexham prosperou, mas o Northampton Town está vacilando
Reynolds e Mac adotaram uma abordagem semelhante quando adquiriram o Wrexham. Eles trouxeram as pessoas certas para trabalhar ao lado deles e se certificaram de não correr nenhum risco quando se trata da longevidade de uma instituição histórica.
Ainda está por ver o que Pato e companhia entregarão no Northampton, com os Cobblers atualmente amargando a 22ª posição na tabela da quarta divisão, apenas uma colocação e um único ponto acima da zona de rebaixamento. Eles voltarão a campo no sábado, quando farão uma visita ao York City.
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