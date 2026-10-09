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Alexandre Pato Northampton Ryan Reynolds Rob MacGetty/GOAL
Chris Burton
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'Não existe um novo Wrexham' - Alexandre Pato e Northampton são avisados de que não podem replicar o modelo recordista de Ryan Reynolds e Rob Mac

Northampton Town
Wrexham
A. Pato
League Two

Alexandre Pato vem ganhando manchetes surpreendentes no Northampton, como parte de um consórcio que adquiriu uma participação de 70 por cento no clube, mas o ex-técnico do Northampton Jimmy Floyd Hasselbaink disse à GOAL que “não há um novo Wrexham” a ser encontrado na English Football League. Os atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob Mac têm desfrutado de sucesso considerável no norte do País de Gales.

  • Pato se juntou a Reynolds, Brady e Snoop na EFL

    Duas estrelas de primeira linha concluíram uma impressionante aquisição no Racecourse Ground em 2021. Desde então, houve uma ascensão meteórica à proeminência, com três promoções consecutivas tirando o Wrexham da National League e o colocando a um passo da Premier League.

    A premiada série documental ‘Welcome to Wrexham’ abriu uma janela para o mundo, permitindo a construção de uma base global de fãs, e uma tendência perceptível foi colocada em movimento, com nomes como Tom Brady, Hugh Jackman e Snoop Dogg agora envolvidos com outros clubes da EFL.

    O ex-atacante de AC Milan e Brasil Pato se juntou a esse grupo, com a Sports Alpha Capital (SAC) adquirindo uma participação acionária controladora no Northampton Town. Os atuais proprietários David Bower, Nigel Le Quesne e Kelvin Thomas mantêm uma fatia de 30%.

  • Jimmy Floyd Hasselbaink NorthamptonGetty

    Por que o Northampton não pode copiar a fórmula do Wrexham

    A empolgação cresce em Sixfields após o rebaixamento da League One na última temporada, com Hasselbaink entre aqueles ansiosos para ver o que o futuro de curto e longo prazo reserva, depois de ter tido pouco com que trabalhar durante sua passagem de 42 jogos pelos South Midlands.

    O ex-astro de Chelsea e Holanda, que falou em associação com MrQ, disse à GOAL ao ser questionado sobre a presença de Pato no Northampton e a promessa de maior apoio financeiro e esportivo: "Sim, e infelizmente isso não existia. Desejo tudo de melhor ao clube.

    "É um clube magnífico, com muitas possibilidades, oportunidades. E espero que esse dono possa realmente conduzi-los na direção certa e transformá-los em um clube de verdade, estável.

    "Na verdade, eu não sabia que havia uma aquisição. Isso é novidade para mim. Mas é bom ouvir isso. Eu sei sobre o antigo regime. Eles tentaram fazer bem as coisas, mas sempre foi uma batalha com as finanças. E espero que agora possam resolver isso."

    O holandês prosseguiu ao dizer sobre times que tentam copiar o modelo de Reynolds e Mac: "Acho que isso já foi feito. Não existe um novo Wrexham. Acho que agora você precisa fazer algo diferente. O Wrexham fez isso extremamente bem. Mas agora é um tipo diferente de estrutura que você precisa montar para que seja algo novo e funcione."

  • Planos ambiciosos estão sendo traçados em Sixfields

    O co-presidente do Cobblers, Tim Chamberlain, disse sobre ter uma figura reconhecida a bordo no início de uma nova empreitada: “Pato se importa profundamente com o jogo e se conecta muito bem com as pessoas. Ele é um grande trunfo para nós em termos de marca para o resto do mundo. Queremos explorar esse caminho com o Brasil, ele é ex-internacional e ainda é muito próximo do Milan.

    “Tive o privilégio de passar algum tempo com ele e, antes de tudo, ele é realmente humilde e um grande sujeito. Ele é o rosto perfeito do nosso consórcio, gostou muito da visita a Sixfields e está ansioso para voltar.”

    Chamberlain acrescentou sobre a ambição coletiva: “Estamos em uma posição de ajudar a levar o clube adiante. Isso não vai acontecer da noite para o dia, mas nosso plano é construir e progredir ano após ano, fazer as coisas certas e nos envolver com os torcedores. Espero que todos vejam que estamos aqui a longo prazo, mas a prova estará no resultado. Estamos tentando construir algo.

    “Se acontecer de repente, ótimo. Mas não faremos disso o nosso cenário-base. Vou ficar feliz se ainda formos um clube da League Two em cinco anos? Não, não vou. Mas a realidade do futebol é que ele sobe e desce, e às vezes as coisas dão certo para você e às vezes não.

    “Mas nos vemos crescendo e tendo sucesso em campo, porém eu não ousaria dizer: 'certo, vamos estar aqui'. Acho e espero que os torcedores fiquem felizes com o que queremos construir, e isso será com uma visão de longo prazo. Não vamos arriscar a viabilidade do clube, ele precisa ser sustentável, essa é a mensagem.”

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  • Alexandre Pato AC MilanGetty

    O Wrexham prosperou, mas o Northampton Town está vacilando

    Reynolds e Mac adotaram uma abordagem semelhante quando adquiriram o Wrexham. Eles trouxeram as pessoas certas para trabalhar ao lado deles e se certificaram de não correr nenhum risco quando se trata da longevidade de uma instituição histórica.

    Ainda está por ver o que Pato e companhia entregarão no Northampton, com os Cobblers atualmente amargando a 22ª posição na tabela da quarta divisão, apenas uma colocação e um único ponto acima da zona de rebaixamento. Eles voltarão a campo no sábado, quando farão uma visita ao York City.

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