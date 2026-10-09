'Não existe um novo Wrexham' - Alexandre Pato e Northampton são avisados de que não podem replicar o modelo recordista de Ryan Reynolds e Rob Mac

A empolgação cresce em Sixfields após o rebaixamento da League One na última temporada, com Hasselbaink entre aqueles ansiosos para ver o que o futuro de curto e longo prazo reserva, depois de ter tido pouco com que trabalhar durante sua passagem de 42 jogos pelos South Midlands.

O ex-astro de Chelsea e Holanda, que falou em associação com MrQ, disse à GOAL ao ser questionado sobre a presença de Pato no Northampton e a promessa de maior apoio financeiro e esportivo: "Sim, e infelizmente isso não existia. Desejo tudo de melhor ao clube.

"É um clube magnífico, com muitas possibilidades, oportunidades. E espero que esse dono possa realmente conduzi-los na direção certa e transformá-los em um clube de verdade, estável.

"Na verdade, eu não sabia que havia uma aquisição. Isso é novidade para mim. Mas é bom ouvir isso. Eu sei sobre o antigo regime. Eles tentaram fazer bem as coisas, mas sempre foi uma batalha com as finanças. E espero que agora possam resolver isso."

O holandês prosseguiu ao dizer sobre times que tentam copiar o modelo de Reynolds e Mac: "Acho que isso já foi feito. Não existe um novo Wrexham. Acho que agora você precisa fazer algo diferente. O Wrexham fez isso extremamente bem. Mas agora é um tipo diferente de estrutura que você precisa montar para que seja algo novo e funcione."