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Não é uma dança: como o ritual secreto do "Horon" deu a Salah a identidade de Trabzon em 10 segundos?

Especiais e Opinião
M. Salah
Trabzonspor
Campeonato Turco
Egito

Começou no Beşiktaş: e virou tradição nos estádios da Turquia

O momento da chegada do craque egípcio Mohamed Salah à Turquia não foi apenas a recepção de mais um jogador no aeroporto de Istambul. A cena registrada pelas câmeras dos celulares — com dezenas de milhares de torcedores executando um movimento rítmico uníssono ao lado de Salah — revelou um ritual de apoio bem mais profundo do que uma simples comemoração: o "Uçhlu". 

Trata-se de um movimento coletivo que transcende o futebol para se tornar uma declaração de pertencimento e uma mensagem de aceitação, concedida apenas àquele que a torcida turca enxerga como um dos seus. Afinal, o que é o "Uçhlu"? E como ele se transformou de um cântico nas arquibancadas em um símbolo de lealdade futebolística na Turquia?

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  • O que é o "Üçlü" que Mohamed Salah realizou?

    "Üçlü" é uma palavra turca que significa "o trio" ou "a trinca", mas, no dicionário do futebol turco, ela não se refere a uma dança folclórica ou a uma arte tradicional. Trata-se de um ritual coletivo e ritmado de torcida, executado em sintonia entre os torcedores e os jogadores nos momentos decisivos: após grandes vitórias, conquistas de títulos ou na recepção de contratações históricas.

    Quanto ao mecanismo de execução, o "Üçlü" se apoia em três elementos simultâneos, que podem ser apresentados da seguinte forma:

    O movimento: palmas ritmadas e uniformes, acompanhadas de gestos corporais coordenados, geralmente conduzidos pelo líder da arquibancada ou por um dos jogadores.

    O canto: frases curtas e empolgantes, cujas palavras variam de um clube para outro, mas que coincidem na estrutura rítmica tripla.

    A interação: é executada a partir de um chamado dos torcedores, ao qual os jogadores respondem dentro de campo ou durante as comemorações, em uma cena que dissolve as fronteiras entre a arquibancada e o gramado.

    Por isso, a participação de um jogador no "Üçlü" é vista como algo mais do que uma simples comemoração; é uma assinatura implícita no contrato de pertencimento e uma declaração de aceitação por parte da torcida de que aquele jogador se tornou um "filho do clube".

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  • As raízes históricas: das arquibancadas do Beşiktaş a toda a Turquia

    O nascimento do "Üçlü" remonta às arquibancadas do clube Beşiktaş no fim dos anos 1970 ou início dos anos 1980. Sua criação é atribuída a um dos mais notáveis líderes de torcida da história do clube, Cengiz Öncül, conhecido pelo apelido de "Tatava Cengiz".

    De acordo com o jornal turco "Habertürk", o que começou como uma forma de eletrizar as arquibancadas do estádio "İnönü" transformou-se rapidamente em uma marca registrada da torcida do Beşiktaş, a "Çarşı". Com o passar do tempo, o "Üçlü" foi se infiltrando na cultura de outros grandes clubes turcos, sendo adotado pelo Galatasaray, pelo Fenerbahçe e pelo Trabzonspor, com adaptações no canto que se alinham à identidade, às cores e aos símbolos de cada clube.

    Essa disseminação fez com que o "Üçlü" ultrapassasse as fronteiras locais, a ponto de a revista "France Football" classificá-lo entre as listas dos cantos de torcida mais influentes do mundo, como prova de sua força simbólica e de sua capacidade de criar atmosferas excepcionais.

  • Por que o "Auca" não é apenas uma dança?

    O erro comum ao descrever a "Aoutchoulou" como uma dança tradicional ou folclórica reside em ignorar sua essência funcional e simbólica. A dança folclórica, por natureza, é uma obra artística com regras de movimento fixas, executada em contextos culturais ou patrimoniais específicos, com o objetivo de expressar a identidade de uma região ou de uma época histórica. 

    Já a "Aoutchoulou" é praticada com total espontaneidade e não se submete a padrões estéticos ou artísticos, mas a um único critério: alcançar a sincronia rítmica entre milhares de pessoas em um só instante. Quanto à segunda diferença, ela diz respeito ao contexto da prática, já que as danças tradicionais são apresentadas em teatros e festivais culturais como parte do patrimônio imaterial. 

    Em contrapartida, a "Aoutchoulou" nasce e é executada exclusivamente no ambiente competitivo do futebol, mais precisamente nos momentos de auge emocional: após um gol decisivo, na conquista de um título ou durante a recepção de uma contratação aclamada pela torcida. Sua função não é registrar o passado, mas fabricar o presente carregado de entusiasmo.

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    E aqui surge o ponto mais importante: o objetivo da execução. A dança folclórica expressa o pertencimento a uma geografia ou a uma cultura, enquanto a "Aoutchoulou" expressa uma lealdade momentânea e intensa a uma entidade esportiva. 

    Trata-se de uma linguagem corporal coletiva que reduziu todos os discursos de pertencimento a três movimentos sincronizados. Quando o novo jogador responde ao chamado da torcida e participa da execução, ele não está dançando, mas assinando um pacto não escrito com a arquibancada, declarando que a barreira entre ele e o público caiu.

    Por isso, classificar a "Aoutchoulou" como um ritual coletivo de torcida é o mais preciso. Sua força não vem da beleza do movimento, mas de sua capacidade de unir os sentimentos de milhares de pessoas em um único ritmo, transformando o indivíduo em parte de uma massa única que respira em nome do clube.

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  • imago-sport-1080704670.jpgDepo Photos

    Mohamed Salah e o "Utrecht": integração desde o primeiro momento

    O termo "Uçhlu" voltou a estampar as manchetes mundo afora, e o motivo é Mohamed Salah. Assim que chegou ao aeroporto de Istambul para concluir sua transferência ao Trabzonspor, o craque se viu cercado por milhares de torcedores que começaram a executar o "Uçhlu". 

    O que chamou a atenção não foi apenas o canto, mas a resposta imediata de Salah. 

    Mohamed Salah, de 34 anos, entrou no movimento ritmado e repetiu o canto junto com a torcida, em uma cena que se espalhou pelo mundo.

    Na cultura futebolística turca, a participação do jogador estrangeiro no "Uçhlu" logo no primeiro dia tem um significado, sendo considerada um "sacrifício simbólico" por parte da torcida ao aceitá-lo, e a resposta do jogador é a aceitação do desafio. Salah resumiu meses de construção de relacionamento com a arquibancada em um único momento e enviou uma mensagem de que não chegou como um profissional passageiro, mas como um jogador que quer ser parte da identidade do Trabzonspor.

    Por isso, o "Uçhlu" não é apenas três palmas. É uma constituição não escrita nos estádios turcos, um teste silencioso de lealdade. Das arquibancadas do Beşiktaş há 50 anos até o aeroporto de Istambul com Mohamed Salah hoje, permaneceu como uma fórmula simples para expressar um significado complexo: o futebol na Turquia não se joga apenas com os pés, mas se vive com os corações unidos. E a participação de um craque do porte de Salah nele confirma que alguns rituais são mais fortes do que qualquer contrato profissional.

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