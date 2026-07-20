Mladen Petric classificou a atitude de Paredes como “imperdoável”. Zlatan Ibrahimovic reclamou que teria até dado uma “cabeçada” no jogador de 32 anos do Boca Juniors se ainda fosse jogador. Micah Richards criticou duramente: “Isso é vergonhoso!”

Mas não foi só Paredes que causou espanto e perplexidade com seu comportamento inaceitável, já evidente durante a partida. Houve, por exemplo, Nahuel Molina, que, sem qualquer motivo aparente, desferiu um soco no peito de Rodri, que passava comemorando e sem qualquer atitude provocativa. Esse foi, no fim das contas, o gatilho para a ação vergonhosa de Paredes contra Gavi.

Outras imagens de vídeo mostram como o assistente técnico Roberto Ayala também perdeu totalmente o controle e, do nada, desferiu um soco no rosto, ou melhor, no pescoço de Dani Olmo. Olmo, completamente surpreso, não reagiu e foi, em seguida, afastado por Eric.