Após o apito final, Paredes cometeu uma falha inacreditável: primeiro chutou Eric e, em seguida, ainda agrediu Gavi e o derrubou no chão. Por isso, recebeu um cartão vermelho ao final da partida e foi alvo de críticas severas por parte de vários ex-jogadores de destaque.
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Não é só Leandro Paredes que se comporta de forma vergonhosa: a Argentina se mostra, na final da Copa do Mundo, uma péssima perdedora
Mladen Petric classificou a atitude de Paredes como “imperdoável”. Zlatan Ibrahimovic reclamou que teria até dado uma “cabeçada” no jogador de 32 anos do Boca Juniors se ainda fosse jogador. Micah Richards criticou duramente: “Isso é vergonhoso!”
Mas não foi só Paredes que causou espanto e perplexidade com seu comportamento inaceitável, já evidente durante a partida. Houve, por exemplo, Nahuel Molina, que, sem qualquer motivo aparente, desferiu um soco no peito de Rodri, que passava comemorando e sem qualquer atitude provocativa. Esse foi, no fim das contas, o gatilho para a ação vergonhosa de Paredes contra Gavi.
Outras imagens de vídeo mostram como o assistente técnico Roberto Ayala também perdeu totalmente o controle e, do nada, desferiu um soco no rosto, ou melhor, no pescoço de Dani Olmo. Olmo, completamente surpreso, não reagiu e foi, em seguida, afastado por Eric.
Otamendi critica Rodri e Laporte: “Passaram a semana inteira reclamando!”
Também causou polêmica uma troca de farpas entre Nicolas Otamendi e Rodri, divulgada pela DAZN Espanha. Os dois jogadores se conhecem dos anos em que atuaram juntos no Manchester City, o que, no entanto, não impediu Otamendi de criticar verbalmente o melhor jogador da Copa do Mundo. “Você deveria começar a falar menos, meu amigo. Vocês passaram a semana inteira choramingando, você e o Laporte, vocês dois!”, repreendeu o jogador de 38 anos, dirigindo-se a Rodri, que reagiu com um olhar de total espanto.
Antes da final da Copa do Mundo, Rodri havia dito que esperava que a Argentina jogasse de forma limpa, mas que o jogo poderia ficar acirrado e que era preciso ignorar isso. Laporte mencionou a postura bastante agressiva da Albiceleste ao longo do torneio, que muitas vezes quase não foi punida pelos árbitros.
“Nos últimos jogos, vimos coisas que realmente nos surpreenderam. Principalmente da Argentina, uma seleção que, com suas disputas, passa muitas mensagens sutis”, havia dito Laporte.
Matthäus critica a Argentina: “Não é o tipo de futebol que eu gostaria de ver!”
O comportamento dos argentinos e, principalmente, seu estilo de jogo também irritaram Lothar Matthäus. “Não foi esse o tipo de futebol que eu gostaria de ver”, disse Matthäus em entrevista à RTL/Sky: “Graças a Deus a Espanha venceu.” Sobre os acontecimentos após o apito final, o jogador com mais partidas pela seleção nacional comentou: “Essa é a mentalidade deles. A Argentina não mostrou uma boa imagem.”
A Comissão Disciplinar da FIFA deverá investigar mais a fundo os incidentes ocorridos após o término da final nos próximos dias. Paredes, em especial, deve receber uma punição severa, mas Molina e Ayala também não devem sair impunes por seus socos.
Quem se mostrou um vencedor muito melhor foi, por exemplo, o goleiro espanhol Unai Simon, que, depois que a poeira baixou um pouco, foi até cada um dos argentinos, bateu palmas com eles e desejou tudo de bom.
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