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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"Não dou muita importância a isso!" Julian Nagelsmann irritado com uma "punição" na Copa do Mundo

Copa do Mundo
Alemanha
J. Nagelsmann

Durante um “turno da noite”, Julian Nagelsmann e sua comissão técnica vão traçar o plano de jogo para a primeira partida das eliminatórias.

Como só no sábado, após o término da fase de grupos da Copa do Mundo, ficará definido quais terceiros colocados a seleção alemã enfrentará na segunda-feira em Boston, a preparação para as oitavas de final está ocorrendo “sob pressão de tempo”.

  • “Acho que não é o ideal ser penalizado dessa forma por ter sido o vencedor do grupo. Não vejo muito sentido nisso”, disse Nagelsmann na quarta-feira (hora local) em East Rutherford: “Todo mundo pode imaginar que há situações melhores do que ficar acordado até tarde no sábado à noite para, no domingo, apresentar o adversário à equipe.”

    No entanto, o técnico da seleção alemã já tomou as devidas precauções com sua comissão técnica. “Dividimos os adversários mais prováveis. Eu assisti um pouco, nossa equipe de análise também assistiu”, revelou Nagelsmann: “Todos nós já assistimos a três ou quatro jogos dos adversários em potencial.” De modo geral, acrescentou ele com um piscar de olhos, todos na comissão técnica ainda são muito jovens: “Aí dá pra trabalhar a noite toda, não é tão ruim assim.”

    Antes da última partida da fase de grupos, na quinta-feira contra o Equador, a Alemanha já está garantida como vencedora do Grupo E.

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