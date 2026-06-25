"Não dou muita importância a isso!" Julian Nagelsmann irritado com uma "punição" na Copa do Mundo

“Acho que não é o ideal ser penalizado dessa forma por ter sido o vencedor do grupo. Não vejo muito sentido nisso”, disse Nagelsmann na quarta-feira (hora local) em East Rutherford: “Todo mundo pode imaginar que há situações melhores do que ficar acordado até tarde no sábado à noite para, no domingo, apresentar o adversário à equipe.”

No entanto, o técnico da seleção alemã já tomou as devidas precauções com sua comissão técnica. “Dividimos os adversários mais prováveis. Eu assisti um pouco, nossa equipe de análise também assistiu”, revelou Nagelsmann: “Todos nós já assistimos a três ou quatro jogos dos adversários em potencial.” De modo geral, acrescentou ele com um piscar de olhos, todos na comissão técnica ainda são muito jovens: “Aí dá pra trabalhar a noite toda, não é tão ruim assim.”

Antes da última partida da fase de grupos, na quinta-feira contra o Equador, a Alemanha já está garantida como vencedora do Grupo E.