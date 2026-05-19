Após a amarga derrota por 2 a 4 para o Aston Villa, Salah agravou a situação já tensa nos Reds ao exigir o retorno ao “futebol pesado” dos velhos tempos. Carragher não mediu palavras ao se pronunciar sobre o assunto na Sky Sports e partiu para cima do atacante sem rodeios.
Traduzido por
"Não deveria ser sobre o FC Salah": Ícone do Liverpool ataca a estrela dos Reds e o compara a Cristiano Ronaldo
"Não estou surpreso", afirmou o ex-zagueiro com frieza. Para Carragher, o escândalo era um drama anunciado, que o lembrou muito do final vergonhoso de outra estrela mundial: "Eu disse a todos: algo ainda vai acontecer antes do fim da temporada. Ele vai soltar outra bomba, um pouco como Ronaldo fez na sua despedida do Manchester United. Achei que talvez isso só fosse acontecer depois do fim da temporada, quando ele já tivesse seguido em frente, mas não."
Carragher explicou: “Eu o chamei de egoísta por causa de uma entrevista, e acho que isso se aplica novamente. O Liverpool tem uma semana realmente importante pela frente. Eles ainda não estão definitivamente classificados para a Liga dos Campeões, e o foco deveria ser o FC Liverpool, não o FC Salah.”
- Getty Images Sport
Salah com palavras claras dirigidas a Slot
O que desencadeou tudo foi a publicação de Salah, que soou como uma crítica severa ao técnico Arne Slot e aos seus métodos. O egípcio escreveu: “Eu testemunhei como este clube passou de céticos a crentes e de crentes a campeões. Isso exigiu muito trabalho, e eu sempre fiz de tudo para ajudar o clube a alcançar esse objetivo. Nada me deixa mais orgulhoso do que isso. O fato de termos perdido novamente foi muito doloroso e não é o que nossos torcedores merecem. Desejo que o Liverpool volte a ser o time ofensivo e ousado que os adversários temem, e volte a ser um time que conquista títulos.”
Palavras que revelaram muito. O ícone do meio-campo Steven Gerrard também se pronunciou e enfatizou que essa mensagem enigmática era a prova definitiva de um vestiário totalmente dividido e da perda da identidade própria sob a liderança de Slot.
"Ele retirou o pino de uma granada"
O comentarista de TV Gary Neville saiu em defesa de Carragher e criticou duramente, sobretudo, o momento escolhido pelo egípcio. Uma humilhação desse tipo ao próprio técnico em público não seria aceitável em nenhum grande clube do mundo.
“Ele tirou o pino de uma granada bem no meio da sala e agora simplesmente sai”, analisou Neville. “Mo não está exatamente feliz. Não é uma situação agradável. Se ele fosse um jogador do Manchester United, eu estaria furioso.”
Ao mesmo tempo, Neville conhece bem as relações de poder no futebol moderno: “Mas o que nunca se consegue com um jogador desse tipo, com essa estatura e personalidade, é fazê-lo calar a boca. Quando eles têm algo a dizer, eles dizem. E dizem exatamente quando ninguém quer ouvir. Foi uma observação reveladora. Arne Slot não vai gostar nada disso.”
- Getty Images Sport
Será que Slot vai escalar Salah contra o Brentford?
Para Slot, a situação antes do jogo contra o Brentford é uma missão suicida. Se ele punir Salah e o deixar no banco, corre o risco de perder uma qualidade esportiva valiosa na disputa pela Liga dos Campeões.
Carragher exige, portanto, o máximo de pragmatismo do técnico: “Não acredito que um treinador deva jamais atirar na própria perna. Se a escalação de Mo Salah no fim de semana oferece ao Liverpool as melhores chances de vitória, ele precisa ser escalado.”
A posição abalada de Slot no clube não facilita as coisas. “Critiquei Mo Salah por ser egoísta. Arne Slot não pode ser egoísta. Ele precisa pensar no clube, no que é melhor para o clube”, disse Carragher. “Se o Liverpool precisa de um bom resultado contra o Brentford, ele precisa escalá-lo, se acredita que ele está na sua melhor equipe. Arne Slot não está em uma posição particularmente forte no Liverpool no momento, e é por isso que Salah fez essas declarações. Ele não tem o apoio dos torcedores no momento. É por isso que Salah fez isso. Ele o colocou em uma situação realmente desconfortável.”