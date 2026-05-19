"Não deveria ser sobre o FC Salah": Ícone do Liverpool ataca a estrela dos Reds e o compara a Cristiano Ronaldo

"Não estou surpreso", afirmou o ex-zagueiro com frieza. Para Carragher, o escândalo era um drama anunciado, que o lembrou muito do final vergonhoso de outra estrela mundial: "Eu disse a todos: algo ainda vai acontecer antes do fim da temporada. Ele vai soltar outra bomba, um pouco como Ronaldo fez na sua despedida do Manchester United. Achei que talvez isso só fosse acontecer depois do fim da temporada, quando ele já tivesse seguido em frente, mas não."

Carragher explicou: “Eu o chamei de egoísta por causa de uma entrevista, e acho que isso se aplica novamente. O Liverpool tem uma semana realmente importante pela frente. Eles ainda não estão definitivamente classificados para a Liga dos Campeões, e o foco deveria ser o FC Liverpool, não o FC Salah.”