Nada de “Mão de Deus”, gol de gênio ou título da Copa do Mundo! Peter Shilton explica como o VAR teria mudado o curso da história para a Inglaterra e Diego Maradona

O lugar de Maradona entre os maiores de todos os tempos foi consolidado naquele verão, com uma série de atuações inspiradoras que permitiram ao pequeno meia conquistar o mais cobiçado dos troféus de ouro.

As manchetes em todo o mundo foram dominadas por momentos mágicos e um tanto bizarros — com uma partida em particular contra os Três Leões no icônico Estádio Azteca entrando para a história do futebol.

Maradona marcou duas vezes no início do segundo tempo daquela partida, e ambos os gols se tornaram lenda. O primeiro foi marcado com um toque de punho fechado por cima da cabeça de Shilton — sem que os árbitros percebessem nada de errado —, antes de um segundo gol espetacular, no qual ele correu metade do campo, deixando os defensores para trás, para finalmente empurrar a bola para o fundo da rede, em um lance que rapidamente ficou conhecido como o “Gol do Século”.

Tudo isso, no entanto, poderia ter sido apagado dos livros de história se a tecnologia existente no futebol moderno tivesse sido usada na década de 1980. O VAR tem seus críticos, mas consegue detectar algumas infrações esporádicas.