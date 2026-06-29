Getty/GOAL
Traduzido por
Nada de “Mão de Deus”, gol de gênio ou título da Copa do Mundo! Peter Shilton explica como o VAR teria mudado o curso da história para a Inglaterra e Diego Maradona
Maradona marcou dois gols contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo
O lugar de Maradona entre os maiores de todos os tempos foi consolidado naquele verão, com uma série de atuações inspiradoras que permitiram ao pequeno meia conquistar o mais cobiçado dos troféus de ouro.
As manchetes em todo o mundo foram dominadas por momentos mágicos e um tanto bizarros — com uma partida em particular contra os Três Leões no icônico Estádio Azteca entrando para a história do futebol.
Maradona marcou duas vezes no início do segundo tempo daquela partida, e ambos os gols se tornaram lenda. O primeiro foi marcado com um toque de punho fechado por cima da cabeça de Shilton — sem que os árbitros percebessem nada de errado —, antes de um segundo gol espetacular, no qual ele correu metade do campo, deixando os defensores para trás, para finalmente empurrar a bola para o fundo da rede, em um lance que rapidamente ficou conhecido como o “Gol do Século”.
Tudo isso, no entanto, poderia ter sido apagado dos livros de história se a tecnologia existente no futebol moderno tivesse sido usada na década de 1980. O VAR tem seus críticos, mas consegue detectar algumas infrações esporádicas.
Como o VAR teria mudado o curso da história e o debate sobre o “GOAT”
Questionado sobre se a Inglaterra teria vencido a Argentina naquele dia — impedindo que Maradona levantasse a Copa do Mundo — caso o sistema de vídeo-arbitragem estivesse em operação, o ex-goleiro da Inglaterra Shilton — falando em parceria com a Lynx Fine Fragrance e sua campanha “The Official Makeup” — disse ao GOAL: “Bem, na época eu achava que poderíamos ter seguido em frente e vencido o torneio, e acho que foi por isso que fiquei tão abatido com isso por tanto tempo.
“Com o VAR, acho que os dois gols dos argentinos teriam sido anulados. No segundo, Glenn Hoddle sofreu uma falta. Se o VAR estivesse em uso, teria sido uma situação totalmente diferente.
“Sei que nem todo mundo gosta disso, mas eu só gostaria que ele estivesse lá naquele dia. Foi difícil de aceitar porque acho que poderíamos ter seguido em frente; estávamos entrando em boa fase, tínhamos ótimos jogadores e o resto é história, por assim dizer.”
A Inglaterra volta à disputa pelo título da Copa do Mundo na edição de 2026
Maradona driblou quatro defensores antes de contornar Shilton e marcar seu segundo gol na partida, sem que ninguém conseguisse impedir sua investida. Questionado se esperava que alguém tivesse agido de forma mais decisiva, aceitando o inevitável cartão amarelo que se seguiria, Shilton acrescentou: “Há duas maneiras de ver isso. Acho que, na Inglaterra, estamos sempre preparados para jogar de forma justa.
“Acho que se alguém tivesse derrubado ele, simplesmente cometido uma falta — o que muitos times fazem, simplesmente derrubam o adversário —, você assiste aos vídeos dos jogos e percebe que a gente não costuma fazer esse tipo de coisa. Acho que muitos times simplesmente derrubariam um jogador.”
A Inglaterra está de volta à Copa do Mundo neste momento, com a geração de 2026 esperando conquistar o que Shilton e companhia não conseguiram: o título máximo. Thomas Tuchel levou sua equipe às oitavas de final, onde enfrentará a República Democrática do Congo, com a longa espera dos Três Leões por um sucesso concreto já tendo chegado à marca de 60 anos.
- Lynx
A Composição Oficial: 40 anos desde o jogo icônico da Copa do Mundo de 1986
Shilton, o homem que foi vítima do momento mais polêmico da história do futebol, finalmente encerrou esse capítulo. Em um extraordinário ato de reconciliação promovido pela Lynx Fine Fragrance, Shilton apertou a mão de um mascote que personificava o infame momento da Copa do Mundo da FIFA de 1986. O momento, apelidado de “The Official Makeup”, marca a primeira vez que Shilton publicamente deixou o passado para trás em relação à controvérsia mais antiga do futebol.
A “Reconciliação Oficial” aconteceu no campo de futebol do Chelmsford FC, próximo à cidade natal de Peter, e a marca de fragrâncias masculinas Lynx trouxe de avião sua mascote argentina — que faz parte do patrocínio da marca à Copa do Mundo da FIFA de 2026 — até Chelmsford para essa reconciliação histórica. Resultado final: Shilton x Lynx 1, Rancores 0.