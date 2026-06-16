"Na verdade, eu nunca uso uma palavra dessas": Thomas Müller fica perplexo com a decisão contra Kylian Mbappé - o árbitro gera confusão

No entanto, isso aparentemente não foi suficiente para o árbitro. Ao voltar para o campo, o iranês ainda causou confusão no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Faghani, como é de costume em uma decisão a favor de um pênalti, apontou para o ponto. Os torcedores franceses explodiram em comemoração, e até mesmo o lateral-direito Joules Koundé, do FC Barcelona, bateu palmas. Faghani, cujo anúncio mal podia ser ouvido tanto no estádio quanto na TV, decidiu, no entanto, por um tiro de meta e posse de bola para o Senegal.

No entanto, ele estava praticamente sozinho nessa opinião. Enquanto Mbappé protestava veementemente e gesticulava em sinal de negação, na MagentaTV apenas o especialista Robert Andrich concordou com o iraniano. “Para mim, isso não é suficiente”, disse o capitão do Bayer Leverkusen. O comentarista Wolff Fuss, por sua vez, também se posicionou ao lado de Mbappé após a repetição em câmera lenta.

O mesmo aconteceu com Müller. “Isso é simplesmente uma falta clara. Como alguém pode chegar à conclusão de que isso não foi visto durante a partida e, principalmente, depois, no vídeo, é para mim um mistério absoluto”, explicou o jogador de longa data do FC Bayern de Munique em sua função de especialista e enfatizou: “Isso é — e eu normalmente nunca uso essa palavra — escandaloso, que isso não seja um pênalti.”