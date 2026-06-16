O atacante do Real Madrid foi derrubado por Sadio Mané, do Senegal, dentro da área aos 58 minutos. O árbitro Alireza Faghani, do Irã, marcou escanteio após a jogada, depois de ter assistido à cena ele mesmo na beira do campo pelo monitor — e, na verdade, deveria ter percebido o contato.
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"Na verdade, eu nunca uso uma palavra dessas": Thomas Müller fica perplexo com a decisão contra Kylian Mbappé - o árbitro gera confusão
No entanto, isso aparentemente não foi suficiente para o árbitro. Ao voltar para o campo, o iranês ainda causou confusão no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Faghani, como é de costume em uma decisão a favor de um pênalti, apontou para o ponto. Os torcedores franceses explodiram em comemoração, e até mesmo o lateral-direito Joules Koundé, do FC Barcelona, bateu palmas. Faghani, cujo anúncio mal podia ser ouvido tanto no estádio quanto na TV, decidiu, no entanto, por um tiro de meta e posse de bola para o Senegal.
No entanto, ele estava praticamente sozinho nessa opinião. Enquanto Mbappé protestava veementemente e gesticulava em sinal de negação, na MagentaTV apenas o especialista Robert Andrich concordou com o iraniano. “Para mim, isso não é suficiente”, disse o capitão do Bayer Leverkusen. O comentarista Wolff Fuss, por sua vez, também se posicionou ao lado de Mbappé após a repetição em câmera lenta.
O mesmo aconteceu com Müller. “Isso é simplesmente uma falta clara. Como alguém pode chegar à conclusão de que isso não foi visto durante a partida e, principalmente, depois, no vídeo, é para mim um mistério absoluto”, explicou o jogador de longa data do FC Bayern de Munique em sua função de especialista e enfatizou: “Isso é — e eu normalmente nunca uso essa palavra — escandaloso, que isso não seja um pênalti.”
Mbappé salva a França logo após uma decisão equivocada — e bate o recorde
O especialista em arbitragem Patrick Ittrich também considerou que foi uma decisão errada. “Mbappé entra em alta velocidade, o adversário faz uma entrada e acerta-o na parte inferior do joelho com o pé. Quem entra em alta velocidade dessa forma – isso é um pênalti claro. O gesto do árbitro também não foi feliz”, disse ele. Müller explicou: “Quando se discute se um jogador precisa ser tocado para sofrer uma falta. Mesmo que ele não o toque, ele bloqueia o caminho dele. Mbappé procura sair ileso da situação.” E Mats Hummels também concordou com os que falaram antes: “Se a gente observar a jogada, é um pênalti claro. Nessa dinâmica, ele faz uma entrada para bloquear o caminho. Mbappé salta por cima da perna, mas mesmo assim é tocado.”
No fim das contas, a França provavelmente não se importou com isso. Pois, cerca de oito minutos depois, Mbappé salvou sua equipe após um ótimo passe de Olise e marcou o gol que abriu o placar em 1 a 0. Pouco antes do fim da partida, ele ainda completou a dupla de gols, fechando o placar em 3 a 1, o que o tornou o maior artilheiro isolado de seu país. Além disso, faltam-lhe apenas dois gols para igualar o recorde de Miroslav Klose na Copa do Mundo.