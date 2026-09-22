Giovanni Malagò, presidente da Figc, se pronunciou sobre a multa aplicada à Juventus pelo desrespeito, por parte de alguns torcedores no Stadium, ao minuto de silêncio em homenagem à morte de Sandro Mazzola: "O que eu penso é que por poucos não pode haver um discurso que envolva uma sociedade inteira, um estádio inteiro - relata a ANSA -. Parece-me que, neste episódio, houve uma reação muito forte da grande maioria dos presentes, porque aquelas coisas entristeceram a todos, a começar pelos dirigentes da Juventus".
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Multa para a Juventus, diz Malagò: "Por causa de poucos, não se pode envolver um clube inteiro"
“É errado generalizar”
Malagò, durante participação em um evento em Rapallo, prosseguiu: "Problemas do futebol? Na minha opinião, é errado generalizar, não é que se possa dizer o futebol. Se em um estádio com 40 mil pessoas, 30, 20, 50 vaiam. Vemos isso também em outros contextos que podem ser de valores, como a escola. Se há alguém que faz coisas que nos deixam pálidos ou até envergonhados, certamente não se deve generalizar".
SOBRE A ITÁLIA
Por fim, sobre a seleção da Itália de Mancini: "Otimistas? Somos por natureza, mas, acima de tudo, precisamos ser".
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