Giovanni Malagò, presidente da Figc, se pronunciou sobre a multa aplicada à Juventus pelo desrespeito, por parte de alguns torcedores no Stadium, ao minuto de silêncio em homenagem à morte de Sandro Mazzola: "O que eu penso é que por poucos não pode haver um discurso que envolva uma sociedade inteira, um estádio inteiro - relata a ANSA -. Parece-me que, neste episódio, houve uma reação muito forte da grande maioria dos presentes, porque aquelas coisas entristeceram a todos, a começar pelos dirigentes da Juventus".