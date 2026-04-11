Mudança de última hora... Será que a nova aposta de Allegri vai conseguir recuperar o Milan?

Com praticamente todo o elenco à disposição pela primeira vez e com o retorno de Matteo Gabia ao banco de reservas, Allegri muda sua formação de 3-5-2 para 4-3-3 pela primeira vez desde o início da partida.

A equipe utiliza o recém-recuperado Rafael Leão como falso atacante, ladeado por Christian Pulisic e Alexis Salimakers, com a entrada de Samuel Richie e Zakari Ait-Kam.

Allegri disse: “Atehama tem características diferentes de Tomori e se posiciona mais na lateral direita. Naturalmente, Salimakers desempenha o mesmo papel que sempre desempenhou como atacante pela lateral; ele é um jogador importante que traz equilíbrio à equipe”.

E acrescentou: “A forma física de Rafa está melhorando e, como atacante puro, ele faz bons movimentos, mas cabe a nós dar os passes certos para que ele consiga marcar gols”.

E continuou: “Jiménez ficou seis meses afastado, por isso ainda não pode estar 100% pronto, e Folkrug jogou duas partidas consecutivas.”

O técnico italiano deu a entender que a mudança para o 4-3-3 continua sendo uma possibilidade para os próximos jogos, indicando que a decisão será tomada de acordo com as necessidades da equipe e a preparação dos jogadores.