Mudança de última hora... Será que a nova aposta de Allegri vai conseguir recuperar o Milan?

A derrota sofrida pelo Milan diante do Napoli na semana passada pôs efetivamente fim às especulações sobre o título da Serie A, e agora os rossoneri precisam, em vez disso, olhar com preocupação para os rivais na disputa pelas vagas na Liga dos Campeões.
Em meio à busca por restabelecer o equilíbrio técnico dentro do time, os olhares se voltam para as mudanças táticas que o técnico Massimiliano Allegri poderá adotar para recuperar a eficácia ofensiva, especificamente.
Isso ocorre em meio a especulações crescentes sobre uma nova abordagem que poderá definir o rumo da próxima fase.