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FBL-ITA-SERIE A-MILAN-UDINESEAFP

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Mudança de última hora... Será que a nova aposta de Allegri vai conseguir recuperar o Milan?

Milan x Udinese
Milan
Udinese
Campeonato Italiano
M. Allegri
R. Leao
L. Modric
Itália
Portugal
Croácia

A derrota sofrida pelo Milan diante do Napoli na semana passada pôs efetivamente fim às especulações sobre o título da Serie A, e agora os rossoneri precisam, em vez disso, olhar com preocupação para os rivais na disputa pelas vagas na Liga dos Campeões.

Em meio à busca por restabelecer o equilíbrio técnico dentro do time, os olhares se voltam para as mudanças táticas que o técnico Massimiliano Allegri poderá adotar para recuperar a eficácia ofensiva, especificamente.

Isso ocorre em meio a especulações crescentes sobre uma nova abordagem que poderá definir o rumo da próxima fase.

NEW stc tv Serie A KoooraGetty Images


  • Análise de erros

    Allegri explicou os motivos por trás da tendência de adotar o esquema 4-3-3, enfatizando que a questão não se refere à mudança do esquema em si, mas sim a uma análise mais ampla da situação da equipe, tanto do ponto de vista mental quanto técnico.

    Ele esclareceu que os primeiros dias após o confronto contra o Napoli foram difíceis do ponto de vista psicológico, enfatizando a necessidade de lidar com essa fase com clareza e serenidade.

    Allegri declarou à rede DAZN antes do confronto contra o Udinese neste sábado à noite, válido pela 32ª rodada da Série A: “Perdemos duas das últimas três partidas, por isso não devemos nos deixar levar pelo momento, mas sim analisar os erros e como podemos melhorar a situação”.

    E continuou: “Recuperamos alguns jogadores e sabemos que o Udinese é capaz de nos causar danos nos contra-ataques, por isso devemos cometer o mínimo possível de erros”.

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  • Primeira mudança tática

    Com praticamente todo o elenco à disposição pela primeira vez e com o retorno de Matteo Gabia ao banco de reservas, Allegri muda sua formação de 3-5-2 para 4-3-3 pela primeira vez desde o início da partida.

    A equipe utiliza o recém-recuperado Rafael Leão como falso atacante, ladeado por Christian Pulisic e Alexis Salimakers, com a entrada de Samuel Richie e Zakari Ait-Kam.

    Allegri disse: “Atehama tem características diferentes de Tomori e se posiciona mais na lateral direita. Naturalmente, Salimakers desempenha o mesmo papel que sempre desempenhou como atacante pela lateral; ele é um jogador importante que traz equilíbrio à equipe”.

    E acrescentou: “A forma física de Rafa está melhorando e, como atacante puro, ele faz bons movimentos, mas cabe a nós dar os passes certos para que ele consiga marcar gols”.

    E continuou: “Jiménez ficou seis meses afastado, por isso ainda não pode estar 100% pronto, e Folkrug jogou duas partidas consecutivas.”

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    O técnico italiano deu a entender que a mudança para o 4-3-3 continua sendo uma possibilidade para os próximos jogos, indicando que a decisão será tomada de acordo com as necessidades da equipe e a preparação dos jogadores.

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