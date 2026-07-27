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Morgan Rogers, considerado “incrível”, pode inspirar o Chelsea a conquistar o título da Premier League, afirma Jamie Gittens
O impacto de uma transferência que bateu o recorde britânico
Gittens apostou em Rogers como a força motriz por trás de uma nova era de títulos em Stamford Bridge. Rogers concretizou uma transferência recorde no Reino Unido, no valor de 117 milhões de libras, vindo do Aston Villa no início deste mês — uma contratação que, na opinião de Gittens, envia um forte sinal de intenção ao restante da Premier League. Falando durante a turnê de pré-temporada do Chelsea em Sydney, o ex-jogador do Borussia Dortmund expressou seu entusiasmo, apesar de a chegada de Rogers criar ainda mais competição por tempo de jogo em um setor ofensivo já lotado.
“Queremos ganhar tudo – essa é a nossa ambição: conquistar a Premier League, a FA Cup e tudo em que estivermos disputando. A contratação de um jogador como Morgan, esperamos, elevará o nível para conquistarmos títulos. Ele é um jogador de ponta. É tudo o que posso dizer. É simplesmente um jogador incrível”, disse Gittens.
“Nossa qualidade está lá, com certeza. Como time, temos jogadores em campo capazes de fazer coisas incríveis, mas precisamos tentar unir tudo isso. O elenco é muito competitivo. Temos que continuar trabalhando duro e mostrando do que somos capazes. Todos estão muito otimistas, ansiosos pela nova temporada, para serem melhores e terem sucesso, que é o mais importante.”
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A influência de Xabi Alonso
A chegada de Alonso como técnico transformou o clima no clube, e Gittens já está sentindo os benefícios da perspicácia tática do espanhol. Tendo enfrentado o Bayer Leverkusen invicto de Alonso durante sua passagem pelo Dortmund, Gittens sabe exatamente como é difícil jogar contra um time comandado pelo ex-meio-campista do Liverpool e do Real Madrid.
“Foi difícil! Por causa do esquema, eu diria. Era uma defesa com três zagueiros também. Eles tinham Florian Wirtz, Jeremie Frimpong e, quando Amine Adli entrava de vez em quando, tinham Piero Hincapie. Granit Xhaka também. Eles eram um time de verdade”, relembra Gittens.
“Ele [Alonso] era obviamente um jogador de ponta, então o fato de ele ter vindo nos treinar é a melhor coisa que poderia acontecer para nós. Um meio-campista de classe mundial, ele provavelmente é o melhor de todos os tempos. É um cara muito legal. Ele conversa conosco individualmente, fala sobre o que podemos melhorar, o que podemos fazer melhor. Como jogador, é tudo o que você quer. Ele me disse para continuar sendo positivo, continuar enfrentando os adversários, continuar criando chances e continuar me esforçando ao máximo.”
Quando questionado sobre ter recebido um cruzamento característico de Alonso durante a turnê, Gittens admitiu que o técnico ainda possui uma presença inegável em campo, dizendo: “É incrível, de verdade. Ele tem uma certa aura porque já foi um jogador de ponta na época e, obviamente, um técnico de ponta.”
Superando as frustrações causadas pelas lesões
Após sua transferência do Dortmund por 48,5 milhões de libras em 2025, Gittens teve dificuldades para manter a regularidade e viu seu progresso interrompido por uma grave lesão no tendão da coxa. Ele marcou apenas um gol em 27 partidas antes de ficar fora dos gramados pelo restante da temporada 2025-26. Para garantir que comece com o pé direito nesta temporada, Gittens passou o verão realizando um rigoroso programa de treinamento individual em Portugal e Marbella.
“Foi difícil, porque essa foi a primeira lesão muscular que tive. Nunca tinha sofrido lesões nos tendões isquiotibiais antes. Foi um desafio no começo, mas agora estou melhor e me sinto mais confiante. Estou me sentindo muito melhor, mais confiante agora que meu corpo está melhor, os isquiotibiais estão bem, então estou apenas esperando a temporada começar. Estabeleci alguns objetivos para mim mesmo, que vou manter em segredo”, disse ele.
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Preparando-se para uma nova era
Para Gittens, a próxima temporada representa uma chance de redenção após uma campanha de estreia decepcionante em Stamford Bridge. Com Gittens marcando gols nos primeiros amistosos da pré-temporada contra Crawley e Bromley, a disputa por vagas no time será acirrada.
O Chelsea está programado para enfrentar o clube local Western Sydney Wanderers em seu próximo confronto de pré-temporada na terça-feira, e Gittens espera continuar provando seu valor. “Este é um clube tão grande. Quero ter sucesso aqui. Preciso mostrar às pessoas do que sou capaz. Vou continuar me esforçando. Diria que já dei alguns indícios disso. Pequenos sinais. Mas esta temporada será uma boa temporada.”
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