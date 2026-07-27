Morgan Rogers, considerado “incrível”, pode inspirar o Chelsea a conquistar o título da Premier League, afirma Jamie Gittens

Gittens apostou em Rogers como a força motriz por trás de uma nova era de títulos em Stamford Bridge. Rogers concretizou uma transferência recorde no Reino Unido, no valor de 117 milhões de libras, vindo do Aston Villa no início deste mês — uma contratação que, na opinião de Gittens, envia um forte sinal de intenção ao restante da Premier League. Falando durante a turnê de pré-temporada do Chelsea em Sydney, o ex-jogador do Borussia Dortmund expressou seu entusiasmo, apesar de a chegada de Rogers criar ainda mais competição por tempo de jogo em um setor ofensivo já lotado.

“Queremos ganhar tudo – essa é a nossa ambição: conquistar a Premier League, a FA Cup e tudo em que estivermos disputando. A contratação de um jogador como Morgan, esperamos, elevará o nível para conquistarmos títulos. Ele é um jogador de ponta. É tudo o que posso dizer. É simplesmente um jogador incrível”, disse Gittens.

“Nossa qualidade está lá, com certeza. Como time, temos jogadores em campo capazes de fazer coisas incríveis, mas precisamos tentar unir tudo isso. O elenco é muito competitivo. Temos que continuar trabalhando duro e mostrando do que somos capazes. Todos estão muito otimistas, ansiosos pela nova temporada, para serem melhores e terem sucesso, que é o mais importante.”