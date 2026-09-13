Morata: "Como não era a situação certa para mim. Fàbregas está pronto para um grande clube"

A aventura de Alvaro Morata com a camisa do Como não saiu como todos esperavam e o espanhol, falando aos microfones do El Larguero, da Cadena Ser, explicou os motivos que o levaram, no verão, a escolher se transferir para a Espanha, para o Leganés (ainda que por empréstimo com opção de compra).

O ex-Milan e Juventus reiterou que tudo deu errado e que, conversando com Cesc Fabregas, no fim ambos chegaram à conclusão de que uma separação era o movimento certo. Por fim, muitos elogios ao treinador espanhol, destinado a chegar a um grande clube.



