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morata(C)Getty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Morata: "Como não era a situação certa para mim. Fàbregas está pronto para um grande clube"

Como
A. Morata
Cesc Fábregas

O ex-atacante do Como explicou o motivo de sua despedida usando palavras elogiosas para o treinador espanhol.

A aventura de Alvaro Morata com a camisa do Como não saiu como todos esperavam e o espanhol, falando aos microfones do El Larguero, da Cadena Ser, explicou os motivos que o levaram, no verão, a escolher se transferir para a Espanha, para o Leganés (ainda que por empréstimo com opção de compra).

O ex-Milan e Juventus reiterou que tudo deu errado e que, conversando com Cesc Fabregas, no fim ambos chegaram à conclusão de que uma separação era o movimento certo. Por fim, muitos elogios ao treinador espanhol, destinado a chegar a um grande clube.


  • “Não era a situação certa para eu ficar”

    "No fim, conversei muito com Fabrega. Bem, acho que não era a situação certa para eu ficar. No ano passado, comecei bem até me machucar. Tive uma lesão muito significativa e nunca tinha tido uma lesão como essa"

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  • Ficará enquanto quiser, mas está pronto para um gigante

    "Ele é um treinador muito bom. Não tenho dúvidas de que ficará no Como até quando quiser, porque penso que já está mais do que preparado para qualquer equipe de alto nível do futebol mundial"

  • “Eu o agradeço, ele fez muito por mim”

    "Considero Fàbregas uma pessoa muito inteligente, e ele teve Conte e Mourinho como professores, além de Guardiola. E acho que, no fim, ele tem um pouco de todos. Só posso apoiá-lo à distância e agradecê-lo, como sempre, por tudo o que fez por mim".

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