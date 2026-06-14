Monza, negociações com Juric para o cargo de técnico: entre os candidatos estão também Gilardino e Pecchia

O Monza, que voltou à Série A após apenas um ano na Série B, está em busca de um novo técnico. A saída de Paolo Bianco deixou vaga a vaga no comando do time da Brianza, que está mantendo contato com vários candidatos, entre os quais Ivan Juric, que busca se reerguer após as últimas experiências decepcionantes com Atalanta, Southampton e Roma.