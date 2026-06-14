O Monza, que voltou à Série A após apenas um ano na Série B, está em busca de um novo técnico. A saída de Paolo Bianco deixou vaga a vaga no comando do time da Brianza, que está mantendo contato com vários candidatos, entre os quais Ivan Juric, que busca se reerguer após as últimas experiências decepcionantes com Atalanta, Southampton e Roma.
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Monza, negociações com Juric para o cargo de técnico: entre os candidatos estão também Gilardino e Pecchia
OPÇÃO JURIC
Conforme noticiado por Gianluca Di Marzio, a diretoria do clube da Brianza iniciou negociações com Ivan Juric, que está sem clube desde meados de novembro. O técnico, sobre quem havia rumores de um retorno ao Torino antes da nomeação de Abate, está entre os candidatos, juntamente com outros dois nomes já conhecidos da Série A.
GILARDINO E PECCHIA NA DISPUTA
O Monza teve uma reunião positiva com Alberto Gilardino, recém-demitido do Pisa na última temporada, e entre os nomes cotados está também Fabio Pecchia. São, portanto, três os candidatos em potencial para substituir Paolo Bianco no comando da equipe da Brianza, que tentará manter a categoria após a promoção conquistada com a vitória sobre o Catanzaro nos playoffs da Série B.