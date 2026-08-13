Monza: negociação por Ngonge, do Napoli. Asllani, da Inter, para substituir Pessina

A lesão de Matteo Pessina, que vai deixar o capitão do Monza fora por um longo período, obriga o clube da Brianza a voltar ao mercado em uma posição diferente daquelas nas quais vinha trabalhando até agora.
O clube, de fato, voltou a procurar um meio-campista que possa substituir o líder escolhido por Ivan Juric e, entre os nomes avaliados, voltou a aparecer o de Kristjan Asllani, de saída da Inter. Para o setor ofensivo, por outro lado, o Monza se movimentou pedindo informações ao Napoli sobre Cyril Ngonge, ponta que ficou fora do projeto de Massimiliano Allegri.