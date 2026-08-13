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Emanuele Tramacere

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Monza: negociação por Ngonge, do Napoli. Asllani, da Inter, para substituir Pessina

Inter de Milão
Napoli
A.C. Monza
C. Ngonge
K. Asllani

O clube da Brianza se movimenta no mercado: gosta do ponta do Napoli para o ataque e, após a lesão de Pessina, volta a surgir o nome do meio-campista albanês

A lesão de Matteo Pessina, que vai deixar o capitão do Monza fora por um longo período, obriga o clube da Brianza a voltar ao mercado em uma posição diferente daquelas nas quais vinha trabalhando até agora.

O clube, de fato, voltou a procurar um meio-campista que possa substituir o líder escolhido por Ivan Juric e, entre os nomes avaliados, voltou a aparecer o de Kristjan Asllani, de saída da Inter. Para o setor ofensivo, por outro lado, o Monza se movimentou pedindo informações ao Napoli sobre Cyril Ngonge, ponta que ficou fora do projeto de Massimiliano Allegri.


  • Ideia Asllani

    Pessina sofreu um problema no joelho que, como confirmou Juric, manterá por muito tempo o ex-Milan e Atalanta longe dos gramados. Segundo o que foi informado por Marco Barzaghi, o meio-campista albanês Kristjan Asllani foi oferecido ao clube da Brianza justamente nestas últimas horas.

    Nascido em 2002, ele de fato está há tempos de saída da Inter e pode representar uma solução até de baixo custo para o meio-campo. A Inter pede não menos que 10/15 milhões de euros de avaliação, mas também pode se abrir a um empréstimo com opção/obrigação de compra em caso de permanência na elite.

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  • ENQUETE PARA NGONGE

    Mas não é só o meio-campo: o Monza, como noticiado por Alfredo Pedullà, consultou o Napoli sobre a possibilidade de contratar Cyril Ngonge, atacante de lado nascido em 2000, vindo de uma temporada dividida entre Torino e Espanyol.

    O belga foi contratado pelo Napoli em janeiro de 2024 por cerca de 20 milhões de euros junto ao Verona e não faz parte dos planos de Allegri. Voltar a um clube italiano que possa lhe dar muito mais espaço pode representar um ponto de recomeço para ele.



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