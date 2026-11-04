Paolo Montero, ex-zagueiro e ex-treinador da Juventus, falou ao Tuttosport sobre a equipe atual da Juventus: "É preciso entender o objetivo e a causa. A Juventus de hoje tem isso claro na cabeça? Espero que sim, é o que desejo. Naquela semana, conheci rapazes excelentes, que se comportaram bem. Locatelli, Bremer, Cambiaso era mais tímido, mas eu conversava com eles".
"Spalletti? O time está seguindo o treinador. A questão é acreditar. Concordo que não se deve mudar, mas há momentos em que ou damos 100% ou é pouco. Todos precisamos dar mais. Eles precisam pensar, como jogadores, que basta um instante: você vence três ou quatro jogos e se vê lá. É preciso acreditar, somos a Juventus. Prefiro perder por 5 a 0 a jogar com a 'tática do morcego', como dizemos no Uruguai, todos grudados no travessão. Somos a Juventus, vamos entrar em campo para disputar o jogo. O estádio influencia? Às vezes, sim, dá para sentir isso em campo. Há momentos em que é preciso apoiar o time, senão fica fácil demais embarcar só quando ele está vencendo".