"Zhegrova? Gosto dele. Tem um estilo brasileiro. Agora, cada vez que entra, precisa ganhar mais minutos. Eu o vi na França… é preciso ter paciência. Quando Zidane chegou a Turim, a Juventus queria negociá-lo em janeiro. Depois, veja o que ele se tornou. Não é fácil se adaptar às mudanças, a camisa pesa. Queremos tudo de imediato, e a Juventus precisa vencer todos os dias. Se Zhegrova tivesse partido para cima de mim? Teria sido difícil. Quando ele parte para cima, é complicado. É preciso olhar sempre para a bola, não para o jogador. Se você faz isso, às vezes consegue pegar a bola… caso contrário, o jogador não passa".

"Yildiz? Tem uma cabeça… isso já dava para ver nos tempos da Next. O talento é inato, mas suportar a pressão também é um talento. Alajbegovic é como Yildiz? Não o conheço como pessoa. Para mim, a grande diferença hoje está na cabeça e no que você tem ao seu redor, no ambiente. Yildiz tem uma boa família. Quando você tem um núcleo próximo importante… É um pouco como o vestiário".