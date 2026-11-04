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cm grafica zhegrova juventus
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Montero: "Zhegrova tem um estilo brasileiro; veja como eu o teria parado"

Juventus
Campeonato Italiano
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Paolo Montero, ex-zagueiro e ex-treinador da Juventus, falou ao Tuttosport sobre a equipe atual da Juventus: "É preciso entender o objetivo e a causa. A Juventus de hoje tem isso claro na cabeça? Espero que sim, é o que desejo. Naquela semana, conheci rapazes excelentes, que se comportaram bem. Locatelli, Bremer, Cambiaso era mais tímido, mas eu conversava com eles".

"Spalletti? O time está seguindo o treinador. A questão é acreditar. Concordo que não se deve mudar, mas há momentos em que ou damos 100% ou é pouco. Todos precisamos dar mais. Eles precisam pensar, como jogadores, que basta um instante: você vence três ou quatro jogos e se vê lá. É preciso acreditar, somos a Juventus. Prefiro perder por 5 a 0 a jogar com a 'tática do morcego', como dizemos no Uruguai, todos grudados no travessão. Somos a Juventus, vamos entrar em campo para disputar o jogo. O estádio influencia? Às vezes, sim, dá para sentir isso em campo. Há momentos em que é preciso apoiar o time, senão fica fácil demais embarcar só quando ele está vencendo".

  • "Zhegrova? Gosto dele. Tem um estilo brasileiro. Agora, cada vez que entra, precisa ganhar mais minutos. Eu o vi na França… é preciso ter paciência. Quando Zidane chegou a Turim, a Juventus queria negociá-lo em janeiro. Depois, veja o que ele se tornou. Não é fácil se adaptar às mudanças, a camisa pesa. Queremos tudo de imediato, e a Juventus precisa vencer todos os dias. Se Zhegrova tivesse partido para cima de mim? Teria sido difícil. Quando ele parte para cima, é complicado. É preciso olhar sempre para a bola, não para o jogador. Se você faz isso, às vezes consegue pegar a bola… caso contrário, o jogador não passa".

    "Yildiz? Tem uma cabeça… isso já dava para ver nos tempos da Next. O talento é inato, mas suportar a pressão também é um talento. Alajbegovic é como Yildiz? Não o conheço como pessoa. Para mim, a grande diferença hoje está na cabeça e no que você tem ao seu redor, no ambiente. Yildiz tem uma boa família. Quando você tem um núcleo próximo importante… É um pouco como o vestiário".

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