Montero: "Yildiz e Huijsen trabalhavam como animais"

Paolo Montero, ex-jogador e ex-treinador (por duas partidas) da Juventus, fala sobre Yildiz e Huijsen, que teve a oportunidade de treinar entre a Next Gen e o time principal: "Normalmente observo a postura deles em campo. Como se movem com e sem a bola. Sempre dou o exemplo de Yildiz e Huijsen. Bastava vê-los entrar no campo de treinamento na segunda-feira para entender que se tornariam dois craques absolutos", relata o Tuttosport.





O ex-zagueiro acrescenta: "Eles tinham a mentalidade certa. Nunca os vi em ritmo lento nos treinamentos. Colocavam toda a intensidade possível. O talento é um dom da natureza, mas, acreditem, não basta. O trabalho é o diferencial que transforma jogadores promissores em perfis de topo. E os dois trabalhavam como animais. Depois, tinham uma qualidade nada indiferente".