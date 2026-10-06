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Montero Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Montero: "Yildiz e Huijsen trabalhavam como animais"

Juventus
K. Yildiz
D. Huijsen
Campeonato Italiano

O ex-zagueiro e ex-treinador da Juventus fala sobre os dois jogadores formados na Juventus Next Gen

Paolo Montero, ex-jogador e ex-treinador (por duas partidas) da Juventus, fala sobre Yildiz e Huijsen, que teve a oportunidade de treinar entre a Next Gen e o time principal: "Normalmente observo a postura deles em campo. Como se movem com e sem a bola. Sempre dou o exemplo de Yildiz e Huijsen. Bastava vê-los entrar no campo de treinamento na segunda-feira para entender que se tornariam dois craques absolutos", relata o Tuttosport.


O ex-zagueiro acrescenta: "Eles tinham a mentalidade certa. Nunca os vi em ritmo lento nos treinamentos. Colocavam toda a intensidade possível. O talento é um dom da natureza, mas, acreditem, não basta. O trabalho é o diferencial que transforma jogadores promissores em perfis de topo. E os dois trabalhavam como animais. Depois, tinham uma qualidade nada indiferente".

  • E, por fim: "Eles me faziam dezenas de perguntas e sempre ouviam com atenção o que eu tinha para lhes dizer. Eram muito humildes. Acontecia várias vezes de eu ter de tirá-los à força dos campos de Vinovo, porque paravam para treinar bolas paradas ou se desafiar em brincadeiras só deles. Comportamentos que, 20 anos atrás, faziam parte da normalidade. Menotti me ensinou que, se é verdade que o treinador deve buscar de todas as formas estimular os jovens para ajudá-los a crescer, também é verdade que são eles que precisam estimular você. E eles faziam isso muito bem. Eu tinha vontade de treiná-los".

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