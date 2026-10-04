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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Mohammed Al-Owais: o "Yassine Bounou" da versão saudita!

Especiais e Opinião
M. Al Owais
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Y. Bounou
Al Hilal
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O polvo saudita brilha no céu do Golfo

A noite do dia 3 de outubro não foi comum para Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, que se transformou de um simples goleiro que mantinha sua meta intacta em um verdadeiro herói que conduziu a Arábia Saudita à final da Copa do Golfo 27, depois de resistir ao Catar durante os 120 minutos e, em seguida, roubar os holofotes nas cobranças de pênalti de uma forma que trouxe à memória o brilho de Yassine Bounou em situações como essa.

Al-Owais manteve sua meta intacta diante da seleção catariana durante o tempo normal e a prorrogação, fazendo com que a seleção saudita mantivesse o empate sem gols até o fim da partida, antes que o verdadeiro confronto começasse na marca do pênalti, e foi exatamente ali que o goleiro saudita apareceu com uma imagem completamente diferente.

  • Dois pênaltis, e Al-Owais recusa-se a cair

    A epopeia de Al-Owais nas cobranças de pênalti começou com a defesa da terceira cobrança, batida por Jasim Jaber, dando à seleção saudita uma vantagem importante, antes de voltar a protagonizar um dos momentos mais emocionantes da partida diante de Khokhi Bouallam.

    Al-Owais conseguiu defender a cobrança de Bouallam, mas o árbitro decidiu que ela fosse repetida porque o goleiro se moveu da linha do gol antes da execução da cobrança, surgindo diante de Al-Owais uma nova oportunidade, ou talvez um teste mais difícil, já que a repetição da cobrança significava que ele teria de enfrentar o mesmo jogador novamente, sob uma pressão ainda maior.

    Mas o goleiro saudita não se abalou com o que havia acontecido, manteve a concentração e voltou a defender a cobrança de Bouallam também na repetição, completando uma noite excepcional e confirmando que a primeira defesa não foi apenas um momento passageiro.

  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    "Bono" presente na foto

    A grande atuação de Al-Owais levou parte da torcida saudita a compará-lo ao seu companheiro de Al-Hilal, Yassine Bounou, especialmente porque o goleiro marroquino ficou conhecido por sua capacidade de lidar com cobranças de pênaltis e brilhar em confrontos que exigem nervos tranquilos e reação rápida.

    E a comparação não surgiu do nada para os torcedores, pois Al-Owais e Bounou atuam juntos no Al-Hilal, o que coloca o goleiro saudita próximo de um dos mais destacados especialistas em defender cobranças de pênaltis, algo que abriu caminho para as brincadeiras da torcida de que Al-Owais talvez tenha aprendido alguns segredos dessas situações com o companheiro dentro do vestiário da equipe.

    Mas o que Al-Owais fez diante do Catar não foi uma mera imitação de Bounou, e sim a confirmação de que ele também possui a personalidade de um goleiro capaz de aparecer quando a pressão está nos níveis mais altos, o que fez de seu nome um dos grandes protagonistas da noite da classificação.

  • 390 minutos: a meta da Arábia Saudita permanece intacta

    Os números dão um valor adicional à atuação brilhante de Al-Owais diante do Catar, depois que o goleiro saudita manteve sua meta invicta durante todos os minutos em que participou do torneio, chegando a 390 minutos completos sem sofrer nenhum gol.

    E depois de conseguir proteger sua meta diante do Catar ao longo de 120 minutos, para em seguida desempenhar um papel decisivo nos pênaltis, Al-Owais se tornou um dos principais motivos para a chegada da seleção saudita à final, após dar a seus companheiros a confiança de que havia um goleiro atrás deles capaz de lidar com os momentos mais difíceis.

    E agora, Al-Owais entra na final da Copa do Golfo 27 diante dos Emirados Árabes Unidos carregando um grande embalo, depois de passar de goleiro que manteve a meta invicta a herói dos pênaltis. Em uma noite em que a classificação poderia ter sido apenas números, Al-Owais decidiu deixar sua marca e escrever uma das histórias mais emocionantes do torneio.

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