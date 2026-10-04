Mohammed Al-Owais: o "Yassine Bounou" da versão saudita!

A noite do dia 3 de outubro não foi comum para Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, que se transformou de um simples goleiro que mantinha sua meta intacta em um verdadeiro herói que conduziu a Arábia Saudita à final da Copa do Golfo 27, depois de resistir ao Catar durante os 120 minutos e, em seguida, roubar os holofotes nas cobranças de pênalti de uma forma que trouxe à memória o brilho de Yassine Bounou em situações como essa.

Al-Owais manteve sua meta intacta diante da seleção catariana durante o tempo normal e a prorrogação, fazendo com que a seleção saudita mantivesse o empate sem gols até o fim da partida, antes que o verdadeiro confronto começasse na marca do pênalti, e foi exatamente ali que o goleiro saudita apareceu com uma imagem completamente diferente.