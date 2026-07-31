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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Mohamed Salah e o Al-Ittihad: uma jornada rumo à retomada do topo ou à queda no abismo?

Especiais e Opinião
M. Salah
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O astro egípcio numa encruzilhada

O nome do egípcio Mohamed Salah, ex-astro do Liverpool, voltou a ser associado à Saudi Pro League mais uma vez, desta vez ao clube Al-Ittihad, após o fracasso das negociações para sua transferência ao clube turco Besiktas durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal turco "Sabah" afirmou que Salah concordou em se transferir para o Al-Ittihad durante o atual mercado de verão, em troca de um salário anual no valor de 25 milhões de dólares.

  • Onde Salah joga pelo Al-Ittihad?

    Ao longo de mais de 15 anos em sua carreira no futebol, Mohamed Salah se acostumou a jogar e brilhar na posição de ponta-direita, posição na qual se espera que atue no Al-Ittihad, embora isso possa mudar dependendo de alguns fatores.

    Atualmente, o Al-Ittihad já possui um jogador estrangeiro na posição de ponta-direita, o francês Moussa Diaby, mas seu nome está ligado a uma saída do clube durante a atual janela de transferências de verão.

    Caso Diaby deixe o clube, Salah será o novo ponta-direita do Al-Ittihad. Já se ele permanecer, o astro egípcio pode se ver jogando em uma posição à qual não se acostumou ao longo de toda a sua carreira, antes de se destacar nela recentemente.

    Essa posição pode ser a de armador ou a de segundo atacante, especialmente porque o alemão Jens Wissing, técnico do Al-Ittihad, se apoia fortemente no esquema 4-2-3-1, com um jogador atrás do centroavante.

    Em uma situação normal, esse jogador seria o argelino Houssem Aouar, mas seu nome também está ligado a uma saída do Al-Ittihad, o que pode abrir espaço para Mohamed Salah ocupar essa posição.

    Salah se destacou claramente nessa posição com a seleção do Egito na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, onde marcou um gol e deu duas assistências em 5 partidas, sendo um dos melhores jogadores do Egito.

    Essa nova posição poupa ao astro egípcio grande parte do esforço físico, já que ele não é obrigado a recompor defensivamente para ajudar o lateral, além de ajudá-lo a aproveitar sua experiência na distribuição da bola para os pontas e para o atacante, e no controle do ritmo de jogo.

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  • A crise do Al-Ittihad: maior do que Mohamed Salah

    Mas o maior problema está no fato de que Salah não pode ser a solução mágica para as crises do Al-Ittihad, pois a questão é maior do que ele e, ao mesmo tempo, o clube saudita não tem condições de resgatar o astro egípcio no momento atual.

    Salah e o Al-Ittihad apresentaram um dos piores desempenhos na última temporada, já que o clube saudita saiu de mãos vazias, sem títulos ou taças, após uma temporada histórica na qual conquistou a dobradinha da Roshn Saudi League e da Copa do Guardião dos Dois Lugares Sagrados.

    A equipe saudita encerrou o campeonato na quinta colocação, além de dar adeus à Liga dos Campeões da Ásia de Elite nas quartas de final, e à Copa do Guardião dos Dois Lugares Sagrados e à Supercopa Saudita nas semifinais.

    O "Decano" demitiu seu treinador francês Laurent Blanc no início da temporada, depois o português Sérgio Conceição ao final dela, e agora inicia uma nova fase com o treinador alemão Jens Wissing, que só atuou como diretor técnico nos últimos 6 meses.

    Tecnicamente, o Al-Ittihad sofre com várias outras carências que ainda não conseguiu suprir, como o meio-campo, no qual precisa de jogadores no mínimo, além da falta de confiança do treinador no atacante marroquino Youssef En-Nesyri.

    Todos esses indicadores sinalizam uma temporada difícil para o Al-Ittihad, para cuja recuperação Mohamed Salah pode contribuir, mas ele não será capaz de fazer isso sozinho.

  • Mohamed Salah: uma temporada difícil e uma pressão insuportável

    O próprio Salah também sofreu muito na temporada passada, ficando no banco de reservas em diversas partidas e não conseguindo agregar quando entrava, até que tomou por conta própria a decisão de partir.

    O astro egípcio disputou 41 partidas com o Liverpool na última temporada, nas quais conseguiu marcar 12 gols e dar 10 assistências, sendo esta a temporada mais fraca em números e também em nível de sua trajetória com o Liverpool.

    Com o evidente desgaste físico de Salah, ficou clara a sua necessidade de uma experiência mais tranquila, na qual não sinta grandes pressões sobre seus ombros, algo que não seria possível no Campeonato Saudita de modo geral, e no Al-Ittihad em específico.

    A torcida do Al-Ittihad é uma das mais exigentes, e não há melhor prova disso do que a demissão de Laurent Blanc, campeão da dobradinha de Liga e Copa na temporada retrasada, após apenas 4 rodadas do início da temporada seguinte, embora tenha sido a primeira derrota após 3 vitórias.

    E, uma vez que Salah chegaria como um novo rosto para a equipe, após a saída do atacante francês Karim Benzema no inverno passado, todos os olhos estarão voltados apenas para ele, à espera de que faça a diferença, algo que não será capaz de fazer sozinho.

    Portanto, a decisão de Salah de se transferir para o Al-Ittihad, caso se concretize, será uma grande aventura, que pode levar o astro egípcio de volta ao topo como o herói salvador do Al-Ittihad, ou fazê-lo despencar ao abismo caso não alcance o sucesso desejado.

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