Mohamed Salah e o Al-Ittihad: uma jornada rumo à retomada do topo ou à queda no abismo?

Ao longo de mais de 15 anos em sua carreira no futebol, Mohamed Salah se acostumou a jogar e brilhar na posição de ponta-direita, posição na qual se espera que atue no Al-Ittihad, embora isso possa mudar dependendo de alguns fatores.

Atualmente, o Al-Ittihad já possui um jogador estrangeiro na posição de ponta-direita, o francês Moussa Diaby, mas seu nome está ligado a uma saída do clube durante a atual janela de transferências de verão.

Caso Diaby deixe o clube, Salah será o novo ponta-direita do Al-Ittihad. Já se ele permanecer, o astro egípcio pode se ver jogando em uma posição à qual não se acostumou ao longo de toda a sua carreira, antes de se destacar nela recentemente.

Essa posição pode ser a de armador ou a de segundo atacante, especialmente porque o alemão Jens Wissing, técnico do Al-Ittihad, se apoia fortemente no esquema 4-2-3-1, com um jogador atrás do centroavante.

Em uma situação normal, esse jogador seria o argelino Houssem Aouar, mas seu nome também está ligado a uma saída do Al-Ittihad, o que pode abrir espaço para Mohamed Salah ocupar essa posição.

Salah se destacou claramente nessa posição com a seleção do Egito na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, onde marcou um gol e deu duas assistências em 5 partidas, sendo um dos melhores jogadores do Egito.

Essa nova posição poupa ao astro egípcio grande parte do esforço físico, já que ele não é obrigado a recompor defensivamente para ajudar o lateral, além de ajudá-lo a aproveitar sua experiência na distribuição da bola para os pontas e para o atacante, e no controle do ritmo de jogo.