Mohamed Ihattaren é proibido de falar com a imprensa pelo técnico do Fortuna Sittard, Danny Buijs

O técnico do Fortuna Sittard, Danny Buijs, proibiu o meio-campista Mohamed Ihattaren de conceder entrevistas após as partidas por tempo indeterminado. A decisão veio diretamente depois de Ihattaren ter uma atuação decisiva na vitória sobre o ADO Den Haag na tarde de domingo.

O meia se destacou ao marcar dois gols e dar uma assistência para garantir três pontos vitais para o Fortuna.

Apesar dos pedidos das principais emissoras ESPN e NOS, Buijs interveio para impedir que seu jogador falasse com os jornalistas.