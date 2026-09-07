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Alvino Hanafi

Traduzido por

Mohamed Ihattaren é proibido de falar com a imprensa pelo técnico do Fortuna Sittard, Danny Buijs

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Fortuna Sittard
M. Ihattaren
D. Buijs

O técnico do Fortuna Sittard, Danny Buijs, proibiu o meio-campista Mohamed Ihattaren de falar com a imprensa após uma atuação brilhante contra o ADO Den Haag. Apesar de ter marcado duas vezes e dado uma assistência, Buijs insiste que o meia precisa manter seu mundo pequeno e se concentrar exclusivamente no futebol.

  • Buijs impõe apagão midiático

    O técnico do Fortuna Sittard, Danny Buijs, proibiu o meio-campista Mohamed Ihattaren de conceder entrevistas após as partidas por tempo indeterminado. A decisão veio diretamente depois de Ihattaren ter uma atuação decisiva na vitória sobre o ADO Den Haag na tarde de domingo.

    O meia se destacou ao marcar dois gols e dar uma assistência para garantir três pontos vitais para o Fortuna.

    Apesar dos pedidos das principais emissoras ESPN e NOS, Buijs interveio para impedir que seu jogador falasse com os jornalistas.

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    Técnico age para proteger o meia-armador

    Buijs explicou que a decisão tem como objetivo manter Ihattaren com os pés no chão e longe de distrações externas desnecessárias. Tendo comandado o meio-campista por quinze meses, o treinador acredita que limites rígidos são necessários para que Ihattaren cumpra seu potencial.

    Buijs ressaltou que o clube está priorizando os interesses de longo prazo do jogador acima das obrigações com a mídia.

    "Ele precisa manter seu mundo o menor possível se ainda quiser realizar seus sonhos", disse Buijs à ESPN. "Primeiro, faça as coisas que você precisa fazer de forma estrutural, e depois as outras coisas entrarão em cena."

  • De coração aberto

    Ao abordar o histórico de Ihattaren com a imprensa, Buijs observou que a natureza sincera do jogador muitas vezes leva a um escrutínio midiático duradouro. O treinador considera que comentários anteriores permaneceram em evidência de forma desnecessária, afetando o foco do atleta.

    Buijs insistiu que Ihattaren precisa seguir focado no trabalho duro nos bastidores, e não nas manchetes.

    "Ele demonstra muito o que sente, e isso às vezes pode jogar contra ele", afirmou Buijs. "Há algo nele que faz com que receba muita atenção da mídia. Ele precisa deixar que seus pés falem por ele."

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    Foco muda para a consistência

    Com o veto à imprensa agora em vigor, o Fortuna Sittard vai se concentrar em manter o momento de Ihattaren em campo sem distrações.

    Buijs assumiu total responsabilidade pela decisão, enfatizando que proteger o meio-campista continua sendo sua responsabilidade pessoal como técnico principal.

    Ihattaren tentará dar sequência à sua excelente atuação quando o Fortuna seguir sua campanha nos próximos jogos.

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