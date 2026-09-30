O nome de Alessandro Del Piero volta ciclicamente à tona sempre que se fala em uma mudança na presidência da Juventus. E também nestes dias, em que os rumores sobre o eventual sucessor de Gianluca Ferrero estão a todo vapor, são muitos os que sonham com o retorno do camisa 10 à Juventus, agora atrás da escrivaninha.
Moggi: "Del Piero agora não é a prioridade da Juventus, primeiro um time forte"
Aos microfones da Radio Radio, quem também falou sobre essa possibilidade foi Luciano Moggi, ex-diretor-geral da Juventus: "Del Piero é um ícone que fica bem em qualquer lugar, mas neste momento a Juventus provavelmente tem como prioridade montar um time forte, que meta medo nos adversários, e ter dirigentes que saibam o que fazem e o que devem fazer - relata o Tuttosport -. Depois, com um time importante montado, certamente a presença de um jogador importante como Del Piero não faria mal. Por outro lado, neste momento está à espera um jogador que acredito que todos apreciem pelo que fez, como Chiellini. Por isso, o verdadeiro problema neste momento não é a prioridade de ter um presidente, porque, caso contrário, faz-se como fazem na federação, que trocam os suportes sem pensar que depois os suportes não vão a campo jogar".
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