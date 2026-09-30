Moggi: "Del Piero agora não é a prioridade da Juventus, primeiro um time forte"

Aos microfones da Radio Radio, quem também falou sobre essa possibilidade foi Luciano Moggi, ex-diretor-geral da Juventus: "Del Piero é um ícone que fica bem em qualquer lugar, mas neste momento a Juventus provavelmente tem como prioridade montar um time forte, que meta medo nos adversários, e ter dirigentes que saibam o que fazem e o que devem fazer - relata o Tuttosport -. Depois, com um time importante montado, certamente a presença de um jogador importante como Del Piero não faria mal. Por outro lado, neste momento está à espera um jogador que acredito que todos apreciem pelo que fez, como Chiellini. Por isso, o verdadeiro problema neste momento não é a prioridade de ter um presidente, porque, caso contrário, faz-se como fazem na federação, que trocam os suportes sem pensar que depois os suportes não vão a campo jogar".



