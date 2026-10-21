Modelo de notícia

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Antoine Semenyo Jeremy Doku Manchester City 2026-27Getty/GOAL
Chris Burton
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Arsenal
J. Doku
Manchester City
A. Semenyo
Premier League

Se o Manchester City sofrer sanções por violar o Fair Play Financeiro (FFP) que resultem em seu rebaixamento da Premier League, o Arsenal poderia se sentir tentado a buscar mais um ponta no Etihad Stadium? Gilles Grimandi disse à GOAL que “não está convencido” de que o Arsenal tentaria contratar o veloz belga Jeremy Doku ou o incansável jogador da seleção de Gana Antoine Semenyo.

  • Arsenal foi associado a Vini Jr e Barcola

    Os campeões da Premier League, do Emirates Stadium, buscavam um atacante para atuar pelo lado esquerdo durante a janela de transferências de verão. O enérgico atacante grego Christos Tzolis foi contratado, enquanto Leandro Trossard e Gabriel Martinelli deixaram o clube.

    O clube demonstrou interesse em jogadores mais consagrados, e rumores de que o “galáctico” do Real Madrid Vinicius Junior poderia se transferir para o norte de Londres despertaram a imaginação em determinado momento. O brasileiro, que já disputou a Bola de Ouro, acabou assinando um novo contrato no Santiago Bernabeu.

    Bradley Barcola foi outro a entrar no radar de contratações do Arsenal, por ser destaque da França e bicampeão consecutivo da Champions League com o Paris Saint-Germain. Seu valor de mercado continuou subindo, até que o Liverpool acabou pagando 123 milhões de libras (165 milhões de dólares) pelo jogador de 24 anos.

  • Jeremy Doku Arsenal crest 2026Getty/GOAL

    Manchester City pode ser rebaixado para a Championship

    Arteta e companhia aparentemente não estavam dispostos a gastar tanto por um único jogador, já que nomes como Eberechi Eze e Noni Madueke podem atuar pelos lados do campo e acrescentar criatividade.

    Se a opção certa surgir, porém, o Arsenal provavelmente fará uma investida. O clube acompanhará de perto os acontecimentos em Manchester. Com 114 acusações pesando contra o City, há quem sugira que uma punição catastrófica com perda de pontos pode estar a caminho.

    Se o time de Enzo Maresca cair da primeira divisão, prevê-se uma saída em massa de jogadores. Entre eles podem estar Semenyo, ex-Bournemouth conhecido pela velocidade, e o habilidoso ponta Doku, que elevou seu futebol a outro patamar na Premier League nas últimas duas temporadas.

  • O Arsenal teria interesse em Doku e Semenyo?

    O jogador da seleção belga parece ser feito sob medida para o Arsenal e suas necessidades ofensivas, mas Grimandi não tem tanta certeza. Bicampeão da Premier League, ele falou em parceria com o BetVictor Online Casino e disse à GOAL, ao ser questionado sobre possíveis investidas por pontas que o Manchester City talvez tenha de liberar: “Para ser sincero, não estou convencido.

    “Não sei se conseguiriam jogar da maneira que o Arsenal quer. Assisti aos jogos do City, e Doku tem uma habilidade fantástica e velocidade, mas Semenyo não me convence. Não acho que eles tragam algo especial.

    “[Khvicha] Kvaratskhelia, é claro, traria algo especial ao Arsenal. Não estou convencido, mas acho que também temos qualidade entre os jovens talentos do Arsenal. Talvez seja uma chance para eles mostrarem sua capacidade.

    “Esse é o meu ponto de vista agora. Não vejo o Arsenal gastando dinheiro, mas talvez Doku ou Semenyo fiquem disponíveis sem custos.”

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  • Mikel Arteta Arsenal 2025-26Getty

    Arsenal foca o presente e a disputa com o Bayern de Munique

    Outros, como o ex-jogador da seleção inglesa Gabriel Agbonlahor, afirmaram que Doku seria “perfeito” para o Arsenal. Paul Scholes também previu que o belga iria para o Emirates caso o Manchester City fosse rebaixado à Championship.

    Resta saber se Arteta compartilha dessa opinião e se está disposto a atender às exigências de rivais que também buscam títulos. A expectativa é que o clube procure mais reforços para o lado esquerdo em 2027.

    Por enquanto, o Arsenal está totalmente concentrado no presente. O time tem um duelo épico em competição europeia contra Harry Kane e o Bayern de Munique na quarta-feira, antes de receber o Everton em uma competição nacional no sábado.

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