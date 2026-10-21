Modelo de notícia

Os campeões da Premier League, do Emirates Stadium, buscavam um atacante para atuar pelo lado esquerdo durante a janela de transferências de verão. O enérgico atacante grego Christos Tzolis foi contratado, enquanto Leandro Trossard e Gabriel Martinelli deixaram o clube.

O clube demonstrou interesse em jogadores mais consagrados, e rumores de que o “galáctico” do Real Madrid Vinicius Junior poderia se transferir para o norte de Londres despertaram a imaginação em determinado momento. O brasileiro, que já disputou a Bola de Ouro, acabou assinando um novo contrato no Santiago Bernabeu.

Bradley Barcola foi outro a entrar no radar de contratações do Arsenal, por ser destaque da França e bicampeão consecutivo da Champions League com o Paris Saint-Germain. Seu valor de mercado continuou subindo, até que o Liverpool acabou pagando 123 milhões de libras (165 milhões de dólares) pelo jogador de 24 anos.