"Minha ideia é criar um pouco mais de identidade italiana!": por dentro do plano da Juventus para contratar Michael Kayode e Alessandro Romano

De acordo com a La Gazzetta dello Sport, o CEO da Juventus, Giovanni Carnevali, traçou uma diretriz clara para restaurar o histórico núcleo italiano do clube em Continassa. Falando no Festival dello Sport de Trento, o executivo confirmou a intenção da Juventus de contratar os principais talentos nacionais capazes de representar a identidade de longo prazo do clube.

No topo da lista da Juve estão o lateral do Brentford Michael Kayode e o meio-campista do Cagliari Alessandro Romano.

O diretor Frederic Massara conduz a busca por talentos ao lado de Carnevali para garantir a contratação de ambos os jogadores.