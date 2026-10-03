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"Minha ideia é criar um pouco mais de identidade italiana!": por dentro do plano da Juventus para contratar Michael Kayode e Alessandro Romano
Juventus planeja reformulação doméstica com alvos Kayode e Romano
De acordo com a La Gazzetta dello Sport, o CEO da Juventus, Giovanni Carnevali, traçou uma diretriz clara para restaurar o histórico núcleo italiano do clube em Continassa. Falando no Festival dello Sport de Trento, o executivo confirmou a intenção da Juventus de contratar os principais talentos nacionais capazes de representar a identidade de longo prazo do clube.
No topo da lista da Juve estão o lateral do Brentford Michael Kayode e o meio-campista do Cagliari Alessandro Romano.
O diretor Frederic Massara conduz a busca por talentos ao lado de Carnevali para garantir a contratação de ambos os jogadores.
- AFLOSPORT
Carnevali confirma missão de identidade italiana enquanto a Juventus monitora reencontro com Kayode
Carnevali enfatizou que a contratação de jogadores domésticos de elite segue sendo essencial para a Juventus daqui para frente. Ex-jogador das categorias de base, Kayode surgiu como o principal alvo para a defesa após seu desenvolvimento na Fiorentina e sua posterior transferência para o Brentford, da Premier League, em janeiro de 2025.
Embora negociar com um clube da Premier League apresente obstáculos financeiros por causa da valorização de Kayode, a Juve segue interessada em um reencontro.
"Minha ideia é criar um pouco mais de identidade italiana e trazer mais jogadores italianos", explicou Carnevali. "Acho que hoje, ter jogadores italianos fortes, porque somos a Juve, e a Juve precisa de jogadores fortes, não é tão simples, mas o desejo é trazê-los. Eu também gostaria de contratar jogadores jovens, então a vontade é trazer jovens com potencial."
Massara conduz investida por Romano, revelação do meio-campo do Cagliari
No meio-campo, a Juventus se juntou à rival da Serie A, a Inter, no monitoramento do talento de 20 anos do Cagliari, Alessandro Romano. Massara conhece bem o meio-campista desde o período em que estiveram juntos na Roma, antes de viabilizar seu empréstimo de desenvolvimento para o La Spezia em janeiro passado.
A recente estreia de Romano pela seleção italiana acelerou o interesse de grandes clubes de toda a península.
A Juventus vê Romano como o candidato ideal para ser a âncora de sua futura linha de meio-campo.
- Buzzi
Diretoria da Juventus prepara as bases para futuras janelas de transferências
Carnevali reconheceu a dificuldade de garantir os principais talentos italianos no mercado atual, mas confirmou que os esforços de recrutamento já estão em andamento. A Juventus planeja equilibrar o desenvolvimento da base em Vinovo com contratações pontuais de jovens profissionais já comprovados, como Kayode e Romano.
Outros alvos, incluindo a dupla do Frosinone Lorenzo Palmisani e Antonio Raimondo, seguem sendo observados.
A Juve pretende finalizar sua lista de alvos antes das próximas janelas de transferências.
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