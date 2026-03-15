Yerry Mina fez isso de novo! O zagueiro do Cagliari, que já é famoso também por seu jeito de atuar em campo e provocar os atacantes adversários, fez mais uma “vítima”. Durante Pisa x Cagliari, partida válida pela 29ª rodada, o colombiano provocou a expulsão do atacante dos nerazzurri, Rafiu Durosinmi, que, após uma longa retenção do adversário e algumas palavras trocadas entre os dois, deu um chute no zagueiro. A intervenção do árbitro La Penna foi imediata: ele não teve dúvidas e mostrou o cartão vermelho.
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Mina fez isso de novo! Ele provoca Durosinmi, que reage com um chute e é expulso: todas as “vítimas” do zagueiro do Cagliari
Estamos no minuto 37. O Pisa está na frente graças a um gol de pênalti de Moreo, mas o rumo da partida corre o risco de mudar devido a uma decisão da arbitragem: a expulsão do atacante da equipe toscana, Durosinmi. Cartão vermelho direto para o ex-jogador do Viktoria Plzen, acusado de ter cometido uma falta por reação contra Mina. As imagens falam por si. Nelas, vê-se os dois se agarrando longe da bola, trocando algumas palavras antes de o atacante dar um chute que atinge o adversário entre as pernas e nas partes íntimas. No retorno após a pausa que se seguiu à arbitragem de Inter x Juventus, o árbitro La Penna decide pela expulsão e pune a reação do atacante.
Inúteis os protestos do Pisa, que tentam fazer o árbitro mudar de ideia, mas ele se mantém inflexível. A partir daí, Mina se torna alvo dos torcedores da Arena Garibaldi, que começam a vaiá-lo sempre que ele toca na bola. E pontualmente chega também a intervenção de Pisacane que, no intervalo, achou por bem substituir seu jogador para poupá-lo, colocando Zappa em campo. O colombiano volta, portanto, a ser o centro das atenções, mais uma vez por comportamentos que já lhe renderam várias críticas no passado.
O ex-jogador do Barcelona, aliás, não é novato em usar todos os meios para obter vantagem, mesmo provocando seus adversários, como já fez em várias ocasiões. D'Ambrosio e Rebic sabem bem disso, tendo sido expulsos por faltas de reação contra ele no último campeonato, respectivamente com o Monza e o Lecce. Ou mesmo Osimhen e Zirkzee, a quem ele chegou a apertar o mamilo na tentativa constante de irritá-los. Também neste ano o colombiano não se destacou exatamente pela esportividade. Ele provocou Zhegrova, indo de frente para ele, ou Kean, que então respondeu mostrando os músculos. O caso mais escandaloso envolvendo-o, porém, continua sendo aquele com Morata. De fato, em uma partida entre Como e Cagliari, o espanhol, exausto com o constante trash talking do adversário e suas provocações, pediu a Fàbregas para tirá-lo de campo.