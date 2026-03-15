Mina fez isso de novo! Ele provoca Durosinmi, que reage com um chute e é expulso: todas as “vítimas” do zagueiro do Cagliari

Estamos no minuto 37. O Pisa está na frente graças a um gol de pênalti de Moreo, mas o rumo da partida corre o risco de mudar devido a uma decisão da arbitragem: a expulsão do atacante da equipe toscana, Durosinmi. Cartão vermelho direto para o ex-jogador do Viktoria Plzen, acusado de ter cometido uma falta por reação contra Mina. As imagens falam por si. Nelas, vê-se os dois se agarrando longe da bola, trocando algumas palavras antes de o atacante dar um chute que atinge o adversário entre as pernas e nas partes íntimas. No retorno após a pausa que se seguiu à arbitragem de Inter x Juventus, o árbitro La Penna decide pela expulsão e pune a reação do atacante.

Inúteis os protestos do Pisa, que tentam fazer o árbitro mudar de ideia, mas ele se mantém inflexível. A partir daí, Mina se torna alvo dos torcedores da Arena Garibaldi, que começam a vaiá-lo sempre que ele toca na bola. E pontualmente chega também a intervenção de Pisacane que, no intervalo, achou por bem substituir seu jogador para poupá-lo, colocando Zappa em campo. O colombiano volta, portanto, a ser o centro das atenções, mais uma vez por comportamentos que já lhe renderam várias críticas no passado.