Apesar do rebaixamento da Cremonese, Filippo Terracciano teve uma boa temporada, com 36 partidas disputadas e até 2 gols. O lateral, nascido em 2003, está treinando sob o comando de Ruben Amorim, mas deve deixar o Milan neste verão. Não faltam propostas: Terracciano é um jogador que pode ser útil para vários clubes.
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Milão, Terracciano deve sair: Monza e Udinese demonstram interesse, o valor pedido
MONZA E UDINESE ESTÃO INTERESSADAS
O Monza voltou à Série A e pretende fazer uma janela de transferências inteligente, com jogadores preparados para a categoria: entre os nomes avaliados está justamente o do ex-jogador do Verona, Terracciano. O Milan avalia o valor de transferência em cerca de 5 milhões de euros, e entre os clubes que se informaram sobre o jogador está também a Udinese.
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