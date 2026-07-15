Milão, Terracciano deve sair: Monza e Udinese demonstram interesse, o valor pedido

O Monza voltou à Série A e pretende fazer uma janela de transferências inteligente, com jogadores preparados para a categoria: entre os nomes avaliados está justamente o do ex-jogador do Verona, Terracciano. O Milan avalia o valor de transferência em cerca de 5 milhões de euros, e entre os clubes que se informaram sobre o jogador está também a Udinese.