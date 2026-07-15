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terracciano cremoneseGetty Images

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Milão, Terracciano deve sair: Monza e Udinese demonstram interesse, o valor pedido

Milan

Filippo Terracciano, lateral-direito nascido em 2003, de propriedade do Milan e sob contrato com os rossoneri até 2028, é cobiçado na Série A

Apesar do rebaixamento da Cremonese, Filippo Terracciano teve uma boa temporada, com 36 partidas disputadas e até 2 gols. O lateral, nascido em 2003, está treinando sob o comando de Ruben Amorim, mas deve deixar o Milan neste verão. Não faltam propostas: Terracciano é um jogador que pode ser útil para vários clubes.

  • MONZA E UDINESE ESTÃO INTERESSADAS

    O Monza voltou à Série A e pretende fazer uma janela de transferências inteligente, com jogadores preparados para a categoria: entre os nomes avaliados está justamente o do ex-jogador do Verona, Terracciano. O Milan avalia o valor de transferência em cerca de 5 milhões de euros, e entre os clubes que se informaram sobre o jogador está também a Udinese.

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