O Milan precisa de liderança e do espírito milanista diante de um final de temporada que pode trazer surpresas. Características que fazem parte do repertório de Matteo Gabbia: o zagueiro de Busto Arsizio está trabalhando arduamente para voltar à disposição de Massimiliano Allegri após a cirurgia realizada em 4 de março para corrigir a hérnia inguinal. Até o momento, os sinais são positivos em relação ao desempenho do jogador formado nas categorias de base do Milan no programa de recuperação.
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Milão, sinais positivos de Gabbia: eis o que se sabe até o momento antes do confronto contra o Napoli
VISITA DE INSPEÇÃO
Gabbia não foi convocado por Gattuso para as eliminatórias da Copa do Mundo e permanece em Milanello para se recuperar da lesão da melhor maneira possível. Nos próximos dias, está prevista uma consulta médica para avaliar as condições físicas do zagueiro rossonero e definir uma data concreta para seu retorno aos gramados. Allegri aguarda e espera recuperar em breve um jogador importante para a equipe, além de contar com mais uma opção em um elenco de zagueiros bastante reduzido.
FOCO NO NÁPOLES
Gabbia espera voltar a estar à disposição de Max Allegri para a partida de 6 de abril contra o Napoli, mas muito dependerá do resultado do exame médico que fará nos próximos dias. Se receber autorização dos médicos, Gabbia poderá voltar a treinar com o grupo e, portanto, também estará presente no Estádio Maradona