Milão, sinais positivos de Gabbia: eis o que se sabe até o momento antes do confronto contra o Napoli

O Milan precisa de liderança e do espírito milanista diante de um final de temporada que pode trazer surpresas. Características que fazem parte do repertório de Matteo Gabbia: o zagueiro de Busto Arsizio está trabalhando arduamente para voltar à disposição de Massimiliano Allegri após a cirurgia realizada em 4 de março para corrigir a hérnia inguinal. Até o momento, os sinais são positivos em relação ao desempenho do jogador formado nas categorias de base do Milan no programa de recuperação.