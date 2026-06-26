Milão, reunião sobre o mercado de transferências na sede do clube: Cardinale e a nova diretoria estão presentes

"Reunião sobre o mercado na Casa Milan: Gerry Cardinale também está presente". É assim que o Sportmediaset intitula sua matéria, que relata uma reunião sobre o mercado realizada nesta manhã na sede do Milan entre o proprietário americano e a nova diretoria, convocada pela RedBird para dar início a um novo ciclo no clube rossonero.





Depois de optar por uma estrutura societária mais enxuta, seguindo o “modelo do Liverpool”, Cardinale quer estar presente em todas as decisões do clube nesta nova era liderada por Ruben Amorim. E não é por acaso que, nesta manhã, o representante da RedBird esteve presente na reunião realizada na Casa Milan para planejar a nova temporada, como destaca o Sportmediaset.



