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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Milão, reunião sobre o mercado de transferências na sede do clube: Cardinale e a nova diretoria estão presentes

Milan
Mercado da bola

Reunião na Casa Milan para discutir o mercado de transferências, começando pelo nome do novo atacante

"Reunião sobre o mercado na Casa Milan: Gerry Cardinale também está presente". É assim que o Sportmediaset intitula sua matéria, que relata uma reunião sobre o mercado realizada nesta manhã na sede do Milan entre o proprietário americano e a nova diretoria, convocada pela RedBird para dar início a um novo ciclo no clube rossonero.


Depois de optar por uma estrutura societária mais enxuta, seguindo o “modelo do Liverpool”, Cardinale quer estar presente em todas as decisões do clube nesta nova era liderada por Ruben Amorim. E não é por acaso que, nesta manhã, o representante da RedBird esteve presente na reunião realizada na Casa Milan para planejar a nova temporada, como destaca o Sportmediaset.


  • Ao lado dele estava Massimo Calvelli, CEO do clube, além de Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner, respectivamente diretor de transferências e diretor de inteligência futebolística. Sem esquecer Donato Lomonte, chefe de olheiros. No centro das discussões, naturalmente, estavam as estratégias do clube no mercado de transferências, que busca um atacante (com Gonçalo Ramos como alvo número um) e muito mais.


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