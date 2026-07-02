Milão, prioridade na defesa: Tomori deve se despedir, Inácio é o favorito, mas que preço!

Com a contratação de Gonçalo Ramos para o ataque já encerrada, o Milan concentra agora sua atenção na defesa, setor que Ruben Amorim considera prioridade diante da mudança para o esquema de três zagueiros. No momento, os únicos nomes garantidos são Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Koni De Winter, enquanto Fikayo Tomori, segundo informa ojornal *La Gazzetta dello Sport*, está cada vez mais perto de ser negociado.





O zagueiro inglês, muito procurado principalmente na Premier League, está no mercado também por motivos contratuais: seu contrato vence em 2027 e o clube rossonero, segundo o jornal, não parece disposto a renová-lo, preferindo lucrar agora em vez de correr o risco de perdê-lo sem indenização. Sua saída obrigaria os rossoneri a reforçar a defesa com pelo menos duas contratações.







