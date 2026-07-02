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SSC Napoli v AC Milan - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Milão, prioridade na defesa: Tomori deve se despedir, Inácio é o favorito, mas que preço!

Milan
Mercado da bola
F. Tomori
G. Inacio

Com a contratação de Gonçalo Ramos para o ataque já encerrada, o Milan concentra agora sua atenção na defesa, setor que Ruben Amorim considera prioridade diante da mudança para o esquema de três zagueiros. No momento, os únicos nomes garantidos são Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Koni De Winter, enquanto Fikayo Tomori, segundo informa ojornal *La Gazzetta dello Sport*, está cada vez mais perto de ser negociado.


O zagueiro inglês, muito procurado principalmente na Premier League, está no mercado também por motivos contratuais: seu contrato vence em 2027 e o clube rossonero, segundo o jornal, não parece disposto a renová-lo, preferindo lucrar agora em vez de correr o risco de perdê-lo sem indenização. Sua saída obrigaria os rossoneri a reforçar a defesa com pelo menos duas contratações.



  • INÁCIO: PRIMEIRO OBJETIVO

    No topo da lista de desejos está Gonçalo Inácio, do Sporting de Lisboa, um jogador bem conhecido por Amorim, que o treinou em Portugal. A negociação, no entanto, promete ser complexa: a cláusula de rescisão é de 60 milhões e é improvável que o Sporting o deixe sair por menos de 35 a 40 milhões. O sonho de contratar Virgil van Dijk também permanece em segundo plano, mas é freado pelo alto salário, enquanto entre os nomes propostos figura também Tiago Gabriel, do Lecce. Por fim, não estão descartadas novas opções ainda mantidas em segredo pela diretoria do Rossonero.



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