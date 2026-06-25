O Milan dá um passo decisivo na busca por um centroavante. O nome é Gonçalo Ramos, e a notícia é que hoje ocorreram os primeiros contatos do clube rossonero com o PSG, detentor dos direitos do atacante português nascido em 2004, avaliado em cercade 40 milhões de euros, com a primeira oferta oficial do Diavolo aos franceses.
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Milão, oferta oficial por Gonçalo Ramos: ele é o atacante titular de Amorim
O 9 PARA AMORIM
O Milan, portanto, está agindo de forma concreta no mercado: as negociações com o agente Jorge Mendes são reais e frequentes. A primeira opção dos rossoneri para o ataque é justamente uma solicitação explícita do novo técnico Ruben Amorim, que o considera o centroavante ideal para sua visão de jogo, tendo o 3-4-2-1 como formação preferida.
OFERTA OFICIAL
Agora é preciso chegar a um acordo com o PSG, mas o atacante já pode ser considerado em saída: o Milan está em ação e quer seu novo atacante, o principal alvo para a nova fase. As negociações estão em andamento com Ramos e seu agente, quanto aos termos contratuais: o clube rossonero não é o único interessado no jogador de 25 anos.