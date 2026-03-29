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Bologna FC 1909 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Milão, Loftus-Cheek está recuperado: vai jogar com uma proteção especial contra o Napoli

Milan
Napoli x Milan
Campeonato Italiano
R. Loftus-Cheek

Massimiliano Allegri poderá contar novamente com o meio-campista inglês para o próximo jogo.

Chegam boas notícias da enfermaria do Milan, pois Ruben Loftus-Cheek pode ser considerado oficialmente recuperado e à disposição do time de Massimiliano Allegri, de vista do jogo válido pela 31ª rodada da Série A contra o Napoli.

O técnico de Livorno terá, portanto, mais uma arma para a delicada partida fora de casa no Estádio Maradona contra os jogadores de Antonio Conte, já que o meio-campista inglês poderá ser escalado após a cirurgia a que foi submetido devido ao trauma facial sofrido na partida em casa contra o Parma.

  • PROTEÇÃO ESPECIAL

    No treino interno realizado ontem em Milanello contra os jovens do Milan Futuro, Loftus-Cheekdisputou toda a partida, participando ativamente do treino comandado por Allegri. Ele pode, portanto, ser considerado oficialmente recuperado para a partida contra o Napoli.

    O jogador inglês jogará, conforme noticiado pelo La Gazzetta dello Sport, com uma proteção especial que o protegerá após a fratura na mandíbula sofrida no mês passado no confronto com Corvi.

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  • O QUE FOI FEITO

    Vamos relembrar o que aconteceu.

    Aos oito minutos da partida contra o Parma, após um cruzamento de Saelemaekers, Loftus-Cheek avançou para dentro da grande área para chegar na bola, colidindo com o goleiro Corvi, do Parma, que saiu com os punhos fechados. Quase desmaiando devido ao golpe sofrido, ele foi transportado, ainda consciente, para o hospital, onde foi diagnosticada uma fratura nos dentes superiores e no osso alveolar maxilar, o que o obrigou a ser operado e a ficar fora dos gramados desde então.

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