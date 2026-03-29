Milão, Loftus-Cheek está recuperado: vai jogar com uma proteção especial contra o Napoli

Chegam boas notícias da enfermaria do Milan, pois Ruben Loftus-Cheek pode ser considerado oficialmente recuperado e à disposição do time de Massimiliano Allegri, de vista do jogo válido pela 31ª rodada da Série A contra o Napoli.

O técnico de Livorno terá, portanto, mais uma arma para a delicada partida fora de casa no Estádio Maradona contra os jogadores de Antonio Conte, já que o meio-campista inglês poderá ser escalado após a cirurgia a que foi submetido devido ao trauma facial sofrido na partida em casa contra o Parma.