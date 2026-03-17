Milão, Leão e Pulisic frente a frente: aperto de mão diante da equipe de Allegri

Em Milanello, a paz volta a reinar entre Christian Pulisic e Rafael Leão.

A Sky informa que os dois atacantes rossoneri esclareceram as coisas de forma amigável, dois dias após os desentendimentos ocorridos durante e após a derrota por 1 a 0 no domingo à noite, no campo da Lazio.

À margem da habitual análise em vídeo da partida, diante do restante do elenco, houve um aperto de mão entre os dois jogadores, prontos para recomeçar juntos com entusiasmo nestas últimas nove rodadas do campeonato da Série A.

MILAN, POR QUE A DUPLICA LEAO-PULISIC NÃO FUNCIONA