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Milão, Leão e Pulisic frente a frente: aperto de mão diante da equipe de Allegri

Os dois atacantes do Milan esclarecem as coisas após os mal-entendidos de domingo à noite no campo da Lazio.

Em Milanello, a paz volta a reinar entre Christian Pulisic e Rafael Leão.

A Sky informa que os dois atacantes rossoneri esclareceram as coisas de forma amigável, dois dias após os desentendimentos ocorridos durante e após a derrota por 1 a 0 no domingo à noite, no campo da Lazio. 

À margem da habitual análise em vídeo da partida, diante do restante do elenco, houve um aperto de mão entre os dois jogadores, prontos para recomeçar juntos com entusiasmo nestas últimas nove rodadas do campeonato da Série A.

MILAN, POR QUE A DUPLICA LEAO-PULISIC NÃO FUNCIONA

  • A RECONSTRUÇÃO

    Substituído aos 66 minutos por Fulkrug, Leão saiu de campo em meio a polêmicas, recusando os abraços do capitão Maignan e do técnico Allegri, enquanto na arquibancada o diretor esportivo Tare o repreendia pelo comportamento. 

    Uma vez no banco, o atacante português começou a chutar garrafinhas de água e, no vestiário, teria tido uma discussão com Pulisic, acusado de não ter passado a bola para ele como deveria em algumas ocasiões. Em seguida, a intervenção de Allegri acalmou os ânimos. 

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  • EM DIREÇÃO AO TORO

    O Milan enfrenta o Torino no San Siro no sábado, às 18h. Aindanão se sabe se Allegri manterá a dupla de ataque formada por Leão e Pulisic desde o início ou se preferirá escalar como titular pelo menos um entre Fullkrug e Nkunku, sem esquecer Gimenez.

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