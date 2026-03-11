Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
CM Grafica Kean Milan 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Milão, Kean sob observação especial: três fatores para levá-lo a Milão

O reforço ofensivo solicitado por Max Allegri para a próxima temporada é justamente o atacante italiano da Fiorentina.

O nome de Moise Kean será inevitavelmente o protagonista absoluto do próximo mercado de transferências de verão. Salvo surpresas e mesmo que a Fiorentina acabe por garantir a permanência na próxima Serie A. Durante o último verão de 2025, o atacante italiano resistiu a várias propostas, convencido da qualidade do projeto da Fiorentina, a ponto de assinar um novo contrato com vencimento em 2029, aumento salarial e reajuste para cima do salário. 

Sete meses depois, as premissas dele e do clube viola não foram mantidas e, com uma provável reestruturação que ocorrerá em Florença, essa cláusula e esses rumores rejeitados voltarão com força total. E entre os clubes na linha de frente para comprá-lo está sempre, como relatado por Matteo Moretto e Fabrizio Romano, o Milan.

  • O MILAN ESTÁ PRESENTE: SOB OBSERVAÇÃO ESPECIAL

    A notícia do interesse do Rossonero, como mencionado, já voltou a ser atual. A principal motivação é que a discussão para o Rossonero está partindo principalmente de Massimiliano Allegri. Em janeiro, quando o Milan já havia fechado com Fullkrug e não havia margem, Allegri pediu ao clube rossonero que tentasse fazer um esforço para contratar Kean. Na época, os números e a situação deficitária da Fiorentina na tabela de classificação não permitiram que esse assunto fosse levado adiante. 

    No entanto, o nome permaneceu na mesa dos dirigentes rossoneri, com o Milan continuando a acompanhar de perto a situação relacionada ao futuro do atacante formado nas categorias de base da Juventus. Kean é um perfil que agrada muito ao Milan e a situação será avaliada para o verão.

    • Publicidade

  • TRÊS FATORES PARA CONVENCER MOISE

    Segundo Romano e Moretto, há vários fatores que podem aproximá-lo dos rossoneri. Em primeiro lugar, Kean é muito amigo de Rafael Leão, com quem compartilha a paixão pela música rap e com quem também produziu algumas canções. Depois, há o papel de Allegri, que sempre considerou Kean um jogador de alto nível, mesmo nos momentos mais difíceis de sua aventura na Juventus. Porfim, Moise abre as portas com entusiasmo para a ideia do Milan (mesmo pressionando a Fiorentina), principalmente graças à participação na próxima Liga dos Campeões, que ele evidentemente não poderá disputar em Florença (a chance europeia dos violetas agora depende apenas da vitória na Liga Conferência).

  • OS NÚMEROS DA FIORENTINA

    Do lado de Kean, portanto, não deve haver problemas. No entanto, se houver negociação, ela será difícil com a Fiorentina. A cláusula rescisória de 62 milhões de euros é o valor que o clube viola quer como ponto de partida, independentemente da validade ou não na Itália ou da validade ou não do período de atividade (os dados não são oficiais, mas o valor presente no contrato antigo era válido de 1 a 15 de julho). Atualmente, esse valor é considerado muito alto pelo Milan, que não tem nenhuma intenção de se desangrar economicamente por ele.

Conference League
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Rakow Czestochowa crest
Rakow Czestochowa
RAK
Campeonato Italiano
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
0