Milão, Kean sob observação especial: três fatores para levá-lo a Milão

O nome de Moise Kean será inevitavelmente o protagonista absoluto do próximo mercado de transferências de verão. Salvo surpresas e mesmo que a Fiorentina acabe por garantir a permanência na próxima Serie A. Durante o último verão de 2025, o atacante italiano resistiu a várias propostas, convencido da qualidade do projeto da Fiorentina, a ponto de assinar um novo contrato com vencimento em 2029, aumento salarial e reajuste para cima do salário.

Sete meses depois, as premissas dele e do clube viola não foram mantidas e, com uma provável reestruturação que ocorrerá em Florença, essa cláusula e esses rumores rejeitados voltarão com força total. E entre os clubes na linha de frente para comprá-lo está sempre, como relatado por Matteo Moretto e Fabrizio Romano, o Milan.