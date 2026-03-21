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Santiago Gimenez Milan Torino Serie AGetty
Simone Gervasio

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Milão, Gimenez: “Finalmente estou bem, sentia falta do campo. Gol? Não quero me pressionar. E acreditamos no Scudetto”

O mexicano volta aos gramados: suas impressões.

No jogo entre Milan e Torino, Santi Gimenez voltou aos gramados, 144 dias após a lesão no tornozelo. O mexicano poderá ser mais uma arma para a equipe de Allegri nesta reta final do campeonato. Veja o que ele disse à Sky.


  • CONDIÇÃO FÍSICA - "Estou muito bem, sentia falta do campo. Foi um longo caminho, cheio de altos e baixos. Finalmente estou em campo; tive alguns problemas no tornozelo, mas agora está tudo bem".


    TÍTULO - "Sempre acreditamos nisso, mas agora pensamos jogo a jogo e o mais importante é estarmos sempre prontos, sem pensar no futuro. Quando voltarmos dos compromissos com as seleções, teremos que estar focados".


    SEM GOLS - "Não quero me pressionar, só quero ajudar a equipe a vencer, que é o mais importante. O resto virá por si só".


    ALLEGRI - “Ele nos ajuda muito, mas o mais importante é jogar pela equipe. Ele está contente conosco, sempre nos diz isso.”

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