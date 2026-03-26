Milão, Gimenez desabafa: “Eu era titular, estava em dúvida se devia parar ou continuar. Tomei remédios para poder jogar; chegou um ponto em que não conseguia mais correr”

Uma longa lesão, uma decisão difícil e um período de recuperação que acabou de terminar, o que o levou a voltar aos gramados durante a última partida do campeonato, nos minutos finais do confronto da Série A contra o Torino.

Santiago Gimenez, atacante mexicano número 7 do Milan, em entrevista concedida à TUDN, contou o percurso que o levou à decisão definitiva de se submeter a uma cirurgia no tornozelo, descrevendo todo o seu estado de espírito e as sensações vividas durante aquele longo período longe dos campos.

A seguir, todas as suas declarações.