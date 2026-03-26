Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
grafica cm gimenez milan febbraio 2026Getty Images
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Milão, Gimenez desabafa: “Eu era titular, estava em dúvida se devia parar ou continuar. Tomei remédios para poder jogar; chegou um ponto em que não conseguia mais correr”

Milan
Campeonato Italiano
S. Gimenez

O atacante mexicano fala sobre seu longo período de recuperação de lesão.

Uma longa lesão, uma decisão difícil e um período de recuperação que acabou de terminar, o que o levou a voltar aos gramados durante a última partida do campeonato, nos minutos finais do confronto da Série A contra o Torino.

Santiago Gimenez, atacante mexicano número 7 do Milan, em entrevista concedida à TUDN, contou o percurso que o levou à decisão definitiva de se submeter a uma cirurgia no tornozelo, descrevendo todo o seu estado de espírito e as sensações vividas durante aquele longo período longe dos campos.

A seguir, todas as suas declarações.

  • DE ONDE VEM A DOR NO TORNOZELO

    Gimenez conta há quanto tempo vinha sofrendo com problemas no tornozelo: “O incômodo já me acompanhava desde antes da Copa Ouro; como jogador, você diz que não é nada, que precisa seguir em frente, mas, após cada partida, a dor começou a aumentar cada vez mais, até chegar a um ponto em que a dor era realmente forte”.

    • Publicidade

  • AS DÚVIDAS

    O atacante mexicano também fala sobre a necessidade de tomar remédios para seguir em frente e continuar jogando: “Eu era titular no Milan, minhas expectativas eram altíssimas, e foi aí que comecei a duvidar se deveria parar ou continuar. Decidi seguir em frente, tomei remédios para jogar, até chegar a um ponto em que não conseguia mais seguir em frente, nem correr, pois sentia muita dor”.

  • A ESCOLHA

    Por fim, o número 7 mexicano do Milan fala sobre a decisão de parar: “Naquele jogo contra a Atalanta, tomei uma dose dupla de remédios; foi lá que decidi parar e, após os exames e as radiografias, a decisão foi pela cirurgia; com a Copa do Mundo no verão, você avalia todas as possibilidades, e a decisão que tomei, junto com minha família, foi pela cirurgia, e foi a melhor escolha”.

Campeonato Italiano
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL