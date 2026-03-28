Milão, Fullkrug não convenceu: a opção de compra está em dúvida e já começou a busca por um substituto

O mercado de transferências de verão, embora lentamente, está se aproximando inexoravelmente e, no Milan, a próxima janela será dedicada à consolidação de um elenco que deverá ter como objetivo, por um lado, a disputa pelo Scudetto e, por outro, se tudo correr como previsto, uma excelente campanha europeia na Liga dos Campeões.





Até o final da temporada, muitas decisões deverão ser tomadas, e muitas delas dizem respeito a alguns jogadores que hoje estão na corda bamba entre a permanência e a saída. Entre eles está, acima de tudo, Nicklas Fullkrug que, conforme relatado por Matteo Moretto, hoje está mais próximo da saída do que da permanência.



