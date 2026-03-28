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Fullkrug grafica Milan
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Milão, Fullkrug não convenceu: a opção de compra está em dúvida e já começou a busca por um substituto

N. Fuellkrug
Milan
West Ham
Mercado da bola

O futuro do ataque do Milan não contará com o “panzer” alemão em suas fileiras.

O mercado de transferências de verão, embora lentamente, está se aproximando inexoravelmente e, no Milan, a próxima janela será dedicada à consolidação de um elenco que deverá ter como objetivo, por um lado, a disputa pelo Scudetto e, por outro, se tudo correr como previsto, uma excelente campanha europeia na Liga dos Campeões.


Até o final da temporada, muitas decisões deverão ser tomadas, e muitas delas dizem respeito a alguns jogadores que hoje estão na corda bamba entre a permanência e a saída. Entre eles está, acima de tudo, Nicklas Fullkrug que, conforme relatado por Matteo Moretto, hoje está mais próximo da saída do que da permanência.


  • A FORMULA COM O WEST HAM

    No início de janeiro, com o ataque em grande dificuldade, o Milan conseguiu contratar o atacante alemão do West Ham por meio de um acordo de empréstimo com opção de compra. Uma cláusula baixa, de apenas 5 milhões de euros, apesar de ele ter um contrato com os Hammers válido até 30 de junho de 2028.

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  • MAIS NÃO DO QUE SIM

    De acordo com Matteo Moretto, apesar de um valor bastante acessível, desde o início a ideia do clube rossonero era encarar a transação como um simples empréstimo e, eventualmente, exercer o direito de compra caso ele se destacasse.


    Fullkrug, porém, até agora não conseguiu convencer nem conquistar um papel importante na equipe de Allegri. Com a lesão no pé que o está prejudicando, o único gol em 14 partidas (em apenas 429 minutos jogados) está levando os rossoneri a confirmar a ideia inicial de não exercer esse direito de compra de 5 milhões.

  • INICIADA A BUSCA POR UM SUBSTITUTO

    Mas há mais: o Milan já enviou seus olheiros e responsáveis pelo mercado de transferências para procurar um atacante com características semelhantes às do alemão. Isso confirma, na prática, que a passagem do ex-jogador do Werder e do Dortmund pelo Milanello está destinada a terminar com um retorno a Londres, que, no entanto, pode ser apenas temporário. No fundo, especialmente caso o Schalke 04 volte à Bundesliga, há um retorno à Alemanha.



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