Mario Gila no Milan, está tudo certo. O zagueiro espanhol, após confirmar a iminente assinatura do contrato com o clube rossonero aos jornalistas presentes nesta manhã no centro esportivo de Formello para a concentração da Lazio: “Vou partir nos próximos dias”, e depois de tirar fotos, dar autógrafos e cumprimentar os torcedores presentes, à noite ele desembarcou em Milão, chegando por volta das 20h30 no aeroporto de Linate Prime, e reservou uma saudação aos torcedores.





Após desembarcar no aeroporto há poucos minutos, o novo zagueiro rossonero seguiu para um hotel no centro da cidade. Lá, ele passou a noite antes dos exames médicos marcados para esta manhã, que começaram por volta das 8h45.





O espanhol também fez breves declarações: “Muito feliz por estar aqui, pronto para todos os desafios que virão. Um abraço aos torcedores”.





Ainda não foi divulgado oficialmente o número da camisa que Gila escolheu para sua aventura no Rossonero. Na Lazio, ele usava o número 34, que no ano passado, no Milan, foi escolhido pelo jovem Vladimirov, convocado para o time principal nas últimas rodadas do campeonato.







