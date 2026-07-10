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Milão, exames médicos para Gila: “Pronto para qualquer desafio”. Aguarda-se o anúncio oficial

Milan
Mercado da bola

Milão, a segunda contratação está fechada: Gila chega à cidade e se prepara para a apresentação oficial, dando suas primeiras declarações.

Mario Gila no Milan, está tudo certo. O zagueiro espanhol, após confirmar a iminente assinatura do contrato com o clube rossonero aos jornalistas presentes nesta manhã no centro esportivo de Formello para a concentração da Lazio:  “Vou partir nos próximos dias”, e depois de tirar fotos, dar autógrafos e cumprimentar os torcedores presentes, à noite ele desembarcou em Milão, chegando por volta das 20h30 no aeroporto de Linate Prime, e reservou uma saudação aos torcedores.


Após desembarcar no aeroporto há poucos minutos, o novo zagueiro rossonero seguiu para um hotel no centro da cidade. Lá, ele passou a noite antes dos exames médicos marcados para esta manhã, que começaram por volta das 8h45.


O espanhol também fez breves declarações: “Muito feliz por estar aqui, pronto para todos os desafios que virão. Um abraço aos torcedores”.


Ainda não foi divulgado oficialmente o número da camisa que Gila escolheu para sua aventura no Rossonero. Na Lazio, ele usava o número 34, que no ano passado, no Milan, foi escolhido pelo jovem Vladimirov, convocado para o time principal nas últimas rodadas do campeonato.



  • CONSULTAS MÉDICAS

    Mario Gila já está pronto para iniciar sua nova aventura com a camisa rossonera. O clube da Via Aldo Rossi concluiu a documentação com a Lazio; agora estamos nos últimos detalhes. Segundo informações, o zagueiro espanhol de 25 anos já estaria realizando os exames médicos na clínica privada La Madonnina.

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  • OS DETALHES DO NEGÓCIO

    O acordo entre o Milan e a Lazio foi fechado com base em 27 milhões de base fixa mais 3 de bônus. As negociações duraram menos de uma semana graças ao trabalho incansável do agente de Gila, Alejandro Camano, e à firme decisão de Cardinale, que atendeu ao pedido de Lotito. O clube biancoceleste recebe 15 milhões de euros, enquanto o restante irá para os cofres do Real Madrid, que detém 50% dos direitos sobre uma futura revenda.

    Gila assinará um contrato de 5 milhões de euros líquidos por temporada até 2031.

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