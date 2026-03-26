Milão, Estupiñan de saída: o Tottenham, da Inglaterra, está interessado; eis a exigência dos rossoneri

Futuro incerto para PervisEstupiñan. O ala equatoriano — que chegou ao Milan vindo do Brighton no verão passado, em uma transferência definitiva por 17 milhões de euros mais 2 milhões em bônus — não está convencendo totalmente a diretoria do Milan e pode deixar a Itália após apenas uma temporada. Apesar do gol da vitória do jogador nascido em 1998 no clássico contra a Inter, de fato, o ex-jogador do Villarreal tem sido frequentemente protagonista negativo de atuações abaixo do esperado. Tanto que, em várias ocasiões, o técnico Max Allegri preferiu o jovem Davide Bartesaghi a ele.