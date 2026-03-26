Futuro incerto para PervisEstupiñan. O ala equatoriano — que chegou ao Milan vindo do Brighton no verão passado, em uma transferência definitiva por 17 milhões de euros mais 2 milhões em bônus — não está convencendo totalmente a diretoria do Milan e pode deixar a Itália após apenas uma temporada. Apesar do gol da vitória do jogador nascido em 1998 no clássico contra a Inter, de fato, o ex-jogador do Villarreal tem sido frequentemente protagonista negativo de atuações abaixo do esperado. Tanto que, em várias ocasiões, o técnico Max Allegri preferiu o jovem Davide Bartesaghi a ele.
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Milão, Estupiñan de saída: o Tottenham, da Inglaterra, está interessado; eis a exigência dos rossoneri
INTERESSE NA PREMIER LEAGUE
De acordo com o que Alessandro Jacobone publicou em seu perfil no X, o Tottenham teria colocado o ponta do Milan na mira, especialmente caso os Spurs optem por contratar Roberto De Zerbi como técnico (que já treinou Estupiñan na Inglaterra, quando este jogava pelo Brighton) para a próxima temporada.
O PEDIDO DO MILAN
O Milan, por sua vez, não se oporia de forma alguma à saída do jogador nascido em 1998. Vale lembrar, de fato, que no verão o Milan gastou 17 milhões de euros, mais dois em bônus, para garantir a contratação definitiva do jogador equatoriano. Agora, para evitar um prejuízo, os rossoneri teriam que vendê-lo por cerca de 14 milhões de euros. Essa é a proposta que a diretoria milanesa deveria apresentar, caso o Tottenham avance com uma oferta concreta.