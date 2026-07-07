Alejandro Camano, agente de Mario Gila, está trabalhando ativamente nas negociações: ontem, ele apresentou a oferta do Rossonero à Lazio, em Roma, enquanto nesta manhã se dirigiu à Casa Milan para se encontrar com Bobby Gardiner e Hendrik Almstadt. Também está em discussão o futuro de Victor Valdenpenas, zagueiro versátil nascido em 2006 que joga pelo Real Madrid.





O agente fez as seguintes declarações aos jornalistas presentes: “Como foi a reunião? Como sempre, todas as reuniões com os clubes italianos são muito boas”.

Em seguida, sobre as negociações envolvendo Gila, Camaño acrescentou: “Otimismo quanto à ida de Gila para o Milan? Há vários nomes, várias negociações, estamos trabalhando nisso”.