Na lista de convocados do Milan Futuro para a concentração que começou hoje, terça-feira, 14 de julho, destaca-se a ausência de Maximilian Ibrahimović: o filho mais velho de Zlatan voltou ao clube após a experiência infeliz no Ajax, que não exerceu o direito de resgate fixado em 3,5 milhões de euros. O jogador nascido em 2006, segundo informações obtidas por nossa redação, não foi convocado porque está no centro de algumas negociações de transferência e pode deixar o clube onde cresceu de forma definitiva.
ESPN
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Milão, destinos opostos para os irmãos Ibrahimovic: a situação
VINCENT COM A PRIMAVERA
Ao contrário do irmão Maximilian, de quem é dois anos mais novo, Vincent Ibrahimovic joga alguns metros mais atrás, como volante à frente da defesa. Em dezembro passado, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Milan e agora está iniciando esta nova temporada sob o comando do técnico Giovanni Renna na equipe Primavera.
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