Milão, destinos opostos para os irmãos Ibrahimovic: a situação

Na lista de convocados do Milan Futuro para a concentração que começou hoje, terça-feira, 14 de julho, destaca-se a ausência de Maximilian Ibrahimović: o filho mais velho de Zlatan voltou ao clube após a experiência infeliz no Ajax, que não exerceu o direito de resgate fixado em 3,5 milhões de euros. O jogador nascido em 2006, segundo informações obtidas por nossa redação, não foi convocado porque está no centro de algumas negociações de transferência e pode deixar o clube onde cresceu de forma definitiva.