Uma tarde marcada pela partilha e pela felicidade. Os olhares radiantes de cerca de vinte pacientes, entre crianças e adolescentes, com idades entre 2 meses e 17 anos, e os de Matteo Gabbia, Ruben Loftus-Cheek e os jovens do Milan Futuro, Jacopo Sardo e Filippo Piermarini, que visitaram as crianças internadas no Hospital Del Ponte, em Varese. Autógrafos, presentes e algumas brincadeiras com os jovens pacientes, que apreciaram essa visita que o Milan realiza regularmente.
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Milão, delegação visita os pequenos pacientes: “Foi bom para eles, mas também para nós: vimos a força deles”
AS PALAVRAS DE GABIA
"São crianças com uma força incrível: elas fazem você entender o que realmente importa. Não é a primeira vez; tentamos organizar iniciativas como essa com frequência. É bom tentar levar um sorriso às crianças e às suas famílias, que estão passando por momentos difíceis. O mais bonito é ter tempo para conhecer esses jovens, fazer com que entendam que somos pessoas normais, com os mesmos medos e os mesmos pensamentos. Ficamos impressionados com a força e o sorriso que eles conseguem manter. Eles nos fazem refletir: às vezes nos perdemos em problemas muito pequenos”, disse Gabbia.
DECLARAÇÕES DOS JOVENS DO MILAN FUTURO
"Foi uma grande emoção. Não é fácil lidar com certas situações, mas ver um sorriso após um pequeno gesto é algo que fica na memória. Esperamos poder repetir a experiência, porque ela nos deixa muito felizes". A visita faz parte de um projeto mais amplo. Nos últimos meses, de fato, a base do Milan promoveu uma campanha de arrecadação de brinquedos e fundos, envolvendo jovens e famílias.
Um forte sinal, por parte do Milan, de proximidade com a comunidade.