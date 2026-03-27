Milão, delegação visita os pequenos pacientes: “Foi bom para eles, mas também para nós: vimos a força deles”

"Foi uma grande emoção. Não é fácil lidar com certas situações, mas ver um sorriso após um pequeno gesto é algo que fica na memória. Esperamos poder repetir a experiência, porque ela nos deixa muito felizes". A visita faz parte de um projeto mais amplo. Nos últimos meses, de fato, a base do Milan promoveu uma campanha de arrecadação de brinquedos e fundos, envolvendo jovens e famílias.

Um forte sinal, por parte do Milan, de proximidade com a comunidade.