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Comotto Milan prima magliaGetty Images

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Milão, Comotto assina hoje: renovação até 2031, oferta da Juventus recusada

Milan

Milão, a joia Comotto está garantida: veja a assinatura do novo contrato até 2031

O Milan não tem a menor intenção de repetir os erros cometidos no passado. Em especial, procura-se evitar novos casos como o de Liberali, ou seja, de talentos que deixam o Milan sem indenização ou por valores muito inferiores ao valor técnico demonstrado. Neste momento, o clube rossonero considera Christian Comotto um dos jovens mais importantes e decidiu garantir sua permanência para o futuro.

  • RENOVAÇÃO CONTRA A JUVE

    Segundo informações obtidas por nossa redação, Comotto e seus agentes estarão à tarde na sede do Milan para assinar o novo contrato, que terá validade até julho de 2031. Um sinal importante também para a Juventus, que havia apresentado uma oferta pelo jogador nascido em 2008 logo no início desta janela de transferências.

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