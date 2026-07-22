Milão, Comotto assina hoje: renovação até 2031, oferta da Juventus recusada

O Milan não tem a menor intenção de repetir os erros cometidos no passado. Em especial, procura-se evitar novos casos como o de Liberali, ou seja, de talentos que deixam o Milan sem indenização ou por valores muito inferiores ao valor técnico demonstrado. Neste momento, o clube rossonero considera Christian Comotto um dos jovens mais importantes e decidiu garantir sua permanência para o futuro.