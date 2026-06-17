Milão, Amorim está de olho em Ramos: ele custa 40 milhões de euros, e Gimenez pode abrir espaço para ele

Uma observação necessária: Jorge Mendes não se envolveu, de forma alguma, nas negociações que levaram Ruben Amorim a assinar o contrato que o vinculará ao Milan pelas próximas três temporadas. Gerry Cardinale se reuniu pessoalmente com o técnico português em Lisboa na semana passada e, em seguida, negociou com seu agente de longa data, Costa. Isso para deixar claro que não há planos de parcerias no mercado de transferências com o superagente português e que, caso jogadores da Gestifute sejam contatados, será apenas porque fazem parte de uma lista de perfis indicados, justamente, por Amorim.





Um deles é, sem dúvida, o atacante do PSG Gonçalo Ramos, que Jorge Mendes quer tirar de Paris e que já havia sido proposto ao Milan e à Juventus em janeiro. O jogador, nascido em 2001, está muito interessado na possibilidade de se testar no futebol italiano.