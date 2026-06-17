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Goncalo Ramos PSGGetty Images

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Milão, Amorim está de olho em Ramos: ele custa 40 milhões de euros, e Gimenez pode abrir espaço para ele

Milan
PSG
Mercado da bola

Milão: Amorim precisa de um grande número 9; Ramos, do PSG, agrada muito e pode deixar a França

Uma observação necessária: Jorge Mendes não se envolveu, de forma alguma, nas negociações que levaram Ruben Amorim a assinar o contrato que o vinculará ao Milan pelas próximas três temporadas. Gerry Cardinale se reuniu pessoalmente com o técnico português em Lisboa na semana passada e, em seguida, negociou com seu agente de longa data, Costa. Isso para deixar claro que não há planos de parcerias no mercado de transferências com o superagente português e que, caso jogadores da Gestifute sejam contatados, será apenas porque fazem parte de uma lista de perfis indicados, justamente, por Amorim.


Um deles é, sem dúvida, o atacante do PSG Gonçalo Ramos, que Jorge Mendes quer tirar de Paris e que já havia sido proposto ao Milan e à Juventus em janeiro. O jogador, nascido em 2001, está muito interessado na possibilidade de se testar no futebol italiano.

  • GIMENEZ ABRE ESPAÇO PARA RAMOS

    A revolução do Milan não se limitará à diretoria, mas também atingirá o elenco. Vários jogadores deixarão o clube por questões fora de campo e outros, por terem decepcionado amplamente as expectativas, apesar do apoio e da confiança demonstrados constantemente. O caso mais emblemático é o do jogador da seleção mexicana Santiago Gimenez: além do zero na coluna de gols marcados no campeonato, o clube rossonero não gostou nem um pouco de toda a gestão da última temporada.

    A decisão foi tomada: o “Bebote” está no mercado e o clube trabalhará para a saída do ex-jogador do Feyenoord. O plano está claro para todos: arrecadar uma quantia significativa para reinvestir na contratação de um novo número 9.

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  • GRANDE APREÇO POR AMORIM

    Ramos está satisfeito com o ambiente no PSG, mas quer jogar mais: este ano, foi titular pouquíssimas vezes e, apesar do tempo de jogo reduzido, conseguiu marcar 12 gols. Amorim, nas primeiras conversas com a diretoria do Milan, apontou justamente o ex-jogador do Benfica como um dos perfis preferidos por seu estilo de jogo. A aprovação por parte do novo técnico do Milan é total, embora outros candidatos também sejam avaliados, pois nunca é fácil negociar com um clube tão rico quanto o PSG.

  • OPÇÃO DE EMPRÉSTIMO

    Ramos tem um valor de 45 milhões, o que é bastante, considerando que o Milan não disputa a Liga dos Campeões. Por isso, o objetivo poderia ser adiar a compra definitiva para 2027 por meio de uma fórmula como o empréstimo com opção de compra ou com obrigação condicionada, a fim de amortizar os custos. Essas possibilidades já haviam sido exploradas nas recentes negociações com Mendes, entre março e abril deste ano.