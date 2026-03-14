Após a vitória por 1 a 0 no clássico contra a Inter, o Milan volta a campo na 29ª rodada do Campeonato Italiano. O time rossonero enfrentará a Lazio, comandada pelo técnico Maurizio Sarri, no domingo à noite, às 20h45. Na véspera do confronto, o técnico do Diavolo, Massimiliano Allegri, falou em entrevista coletiva. Estas foram suas declarações:
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Milão, Allegri: “Scudetto? Temos que nos concentrar em nós mesmos. Gimenez não vai jogar”
A VISITA DE SHEVCHENKO
"A visita do Sheva foi muito bem-vinda para mim e para a equipe. Esperamos que tenha trazido sorte para amanhã."
APÓS O DERBY
"Depois da partida, havia entusiasmo, principalmente por termos conquistado os três pontos e ampliado a vantagem sobre os adversários mais próximos. Na terça-feira, a equipe voltou ao normal. Agora enfrentamos a Lazio, que é um time de excelente técnica, com jogadores que fecham bem os espaços. Agora vamos estabelecer a meta de 70 pontos".
O TÍTULO
"Não se trata de tentar conquistar o título; temos que dar o nosso melhor, sabendo que à nossa frente está um time com sete pontos de vantagem que já provou ser o melhor. Temos que nos concentrar em nós mesmos. Ainda faltam vários jogos para alcançarmos uma determinada meta. Para chegar à Liga dos Campeões, precisamos vencer mais quatro partidas."
A AUSÊNCIA DE RABIOT
"Menos qualidade sem o Rabiot? Os números existem para serem superados. Amanhã não sei quem vai jogar entre o Jashari e o Ricci, mas é importante que tenhamos uma atuação coletiva e organizada. A Lazio é um time que marcou muitos gols nos finalizes de jogo. Amanhã o estádio estará lotado, mas haverá 10 mil torcedores do Milan e isso é importante para nós."
NO ATAQUE
"Gimenez não será convocado. Hoje ele fará um treino parcial com a equipe; está em ótimo estado psicológico. Quanto mais jogadores tivermos disponíveis no ataque, melhor."
REVIRAVOLTA NO CAMPEONATO?
"Repito: só há uma maneira de alcançarmos o Inter. É eles perderem e nós ganharmos. Toda essa conversa... só depois dos resultados é que saberemos se fomos bons o suficiente para ganhar tantos jogos e se eles perderam pontos".
O DESAFIO CONTRA A LAZIO
"Vai ser um jogo difícil, eles não dão muitas oportunidades. Pelo estilo de jogo, sempre disputaram esse tipo de campeonato. Para eles, será um jogo importante, porque, de qualquer forma, vão tentar derrotar o Milan, e para nós é importante porque nos permitirá dar mais um pequeno passo à frente".
AS DIFICULDADES DAS EQUIPES ITALIANAS NA LIGA DOS CAMPEÕES
"O futebol é bonito porque é imprevisível e porque as situações mudam a cada ano. Neste momento, estamos vendo as fases finais, mas também os times ingleses estão em dificuldades. Esse formato, por um lado, é divertido: há muitos jogos e o risco de você se encontrar, na classificação, tanto na parte de cima quanto na de baixo. Talvez no ano que vem seja diferente. O importante é disputar, depois veremos do que cada um é capaz. Não existe uma regra fixa."
Pulisic
"Fisicamente, ele está muito melhor. No clássico, fez uma boa partida. Está em constante evolução. Tanto ele quanto Leão, Fullkrug e até mesmo Nkunku estão em ótima forma."
O PERCURSO
"A força que precisamos ter é, de qualquer forma, a de trabalhar com total serenidade, sem nos deixarmos levar pelo entusiasmo ou pela desânimo dependendo do momento. O Milan está tendo um bom desempenho. Ainda não alcançamos nenhum objetivo e repito: uma coisa positiva que fizemos foi chegar a março para disputar nossos objetivos. Agora vêm os jogos que realmente importam."