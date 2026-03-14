Milão, Allegri: “Scudetto? Temos que nos concentrar em nós mesmos. Gimenez não vai jogar”

"O futebol é bonito porque é imprevisível e porque as situações mudam a cada ano. Neste momento, estamos vendo as fases finais, mas também os times ingleses estão em dificuldades. Esse formato, por um lado, é divertido: há muitos jogos e o risco de você se encontrar, na classificação, tanto na parte de cima quanto na de baixo. Talvez no ano que vem seja diferente. O importante é disputar, depois veremos do que cada um é capaz. Não existe uma regra fixa."