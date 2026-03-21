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AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

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Milão, Allegri: “Nosso foco é vencer e melhorar a classificação; estamos de olho nos adversários. Pavlovic evoluiu muito”

As declarações de Allegri ao final da partida entre Milan e Torino

O técnico do Milan, Massimiliano Allegri, falou aos microfones da DAZN após a vitória contra o Torino.

  • A VITÓRIA

    "Encontramos um Torino em boa forma e forçamos demais as jogadas; não foi fácil depois do empate no primeiro tempo. Estamos no final da temporada e precisamos pensar em vencer e melhorar nossa posição na tabela. Hoje não foi um jogo fácil de vencer, porque o Torino fez uma boa partida"

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  • A ESCOLHA DE PULISIC

    "O jogador que nos dá equilíbrio é o Saelemaekers, mas ele às vezes chega exausto no final da partida. Hoje coloquei o Pulisic na ponta porque precisávamos de mais espaço no meio-campo, já que eles tinham uma defesa muito forte e compacta."

  • SOBRE O NÁPOLES

    "Olhamos para trás: é mais uma vitória a menos em relação ao nosso objetivo principal. Com certeza será um belo jogo."

  • SU FULLKRUG

    "No primeiro tempo, ele teve um pouco de dificuldade, mas quando se joga pouco, não é fácil. No segundo tempo, ele se saiu melhor, mas se não houver continuidade no jogo, fica difícil, principalmente para os jogadores mais físicos".


  • SU PAVLOVIC

    "Ele está assim também hoje à noite, fez uma ótima partida, evoluiu muito, tem personalidade e garra. Defendeu muito bem em campo aberto."


  • O ATAQUE QUE NÃO MARCA

    "Não peço nada a ninguém porque estamos em pausa e eu só pedi para não prejudicar a classificação; os atacantes vão voltar a marcar."


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