O técnico do Milan, Massimiliano Allegri, falou aos microfones da DAZN após a vitória contra o Torino.
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Milão, Allegri: “Nosso foco é vencer e melhorar a classificação; estamos de olho nos adversários. Pavlovic evoluiu muito”
A VITÓRIA
"Encontramos um Torino em boa forma e forçamos demais as jogadas; não foi fácil depois do empate no primeiro tempo. Estamos no final da temporada e precisamos pensar em vencer e melhorar nossa posição na tabela. Hoje não foi um jogo fácil de vencer, porque o Torino fez uma boa partida"
A ESCOLHA DE PULISIC
"O jogador que nos dá equilíbrio é o Saelemaekers, mas ele às vezes chega exausto no final da partida. Hoje coloquei o Pulisic na ponta porque precisávamos de mais espaço no meio-campo, já que eles tinham uma defesa muito forte e compacta."
SOBRE O NÁPOLES
"Olhamos para trás: é mais uma vitória a menos em relação ao nosso objetivo principal. Com certeza será um belo jogo."
SU FULLKRUG
"No primeiro tempo, ele teve um pouco de dificuldade, mas quando se joga pouco, não é fácil. No segundo tempo, ele se saiu melhor, mas se não houver continuidade no jogo, fica difícil, principalmente para os jogadores mais físicos".
SU PAVLOVIC
"Ele está assim também hoje à noite, fez uma ótima partida, evoluiu muito, tem personalidade e garra. Defendeu muito bem em campo aberto."
O ATAQUE QUE NÃO MARCA
"Não peço nada a ninguém porque estamos em pausa e eu só pedi para não prejudicar a classificação; os atacantes vão voltar a marcar."