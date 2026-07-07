Milão, a qualidade no comando: Amorim aposta nos dois meias-atacantes, Karetsas e Uzun estão na lista

O nome de Can Uzun continua a circular com frequência no contexto do Milan: o jovem talento nascido em 2006 do Eintracht de Frankfurt estaria sendo acompanhado de perto não apenas pelos rossoneri com vistas ao futuro, mas também pelo Napoli do ex-técnico Massimiliano Allegri.

O valor de transferência, porém, já é muito alto: o clube alemão estaria pedindo cerca de 45 milhões de euros para liberar Uzun.