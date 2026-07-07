O equilíbrio como conceito que move tudo. A defesa com três jogadores pode ter continuidade com Amorim, mesmo que com uma abordagem tática diferente. A verdadeira novidade está na busca por jogadores que saibam atuar no meio de campo para criar jogadas, oportunidades e gols. Dois meias-atacantes atrás do centroavante, que será Gonçalo Ramos; a orientação é clara também no mercado de transferências. Em primeiro lugar, será necessária a venda de Leão por 60 milhões de euros para financiar uma ou duas contratações, considerando que Nkunku e Pulisic serão mantidos no time.
Traduzido por
Milão, a qualidade no comando: Amorim aposta nos dois meias-atacantes, Karetsas e Uzun estão na lista
KARESTSAS VOLTA À MODA, CUSTA 40 MILHÕES DE EUROS
O departamento de olheiros do Rossonero vem acompanhando-o desde março passado: Konstantinos Karetsas, jogador nascido em 2007, do Genk e da seleção grega. Apesar da pouca idade, ele já soma mais de 100 partidas como profissional, entre clubes e pela Grécia. O jovem talento do clube belga renovou há poucos meses até 2029 e, portanto, não será fácil tirá-lo do clube belga, que avalia sua preciosa joia em cerca de 40 milhões de euros.
UZUN NA COTA
O nome de Can Uzun continua a circular com frequência no contexto do Milan: o jovem talento nascido em 2006 do Eintracht de Frankfurt estaria sendo acompanhado de perto não apenas pelos rossoneri com vistas ao futuro, mas também pelo Napoli do ex-técnico Massimiliano Allegri.
O valor de transferência, porém, já é muito alto: o clube alemão estaria pedindo cerca de 45 milhões de euros para liberar Uzun.
CONCORRÊNCIA PARA ALAJBEGOVIC
Mais um ponta ofensivo do que um meia-atacante, mas com um talento que encantou Ibrahimovic e todo o Milan. Karim Alajbegovic, nascido em 2007, já se destacou com firmeza no cenário internacional, a ponto de despertar o interesse de boa parte da Europa. Para o Milan, é justamente a concorrência que suscita algumas dúvidas em relação ao talento, inegável, do jogador do Bayer Leverkusen.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.