Milão, a nova gestão liderada por Amorim: quem fica e quem será negociado

O Milan acumula atrasos dia após dia: em 19 de junho, ainda não havia nomeado um diretor esportivo nem um diretor executivo. Para voltar a uma situação semelhante, é preciso voltar no tempo até o verão de 2018, quando o clube só começou a atuar no mercado de transferências no início de agosto. Era um Milan diferente, fraco, com a figura ambígua de Yonghong Li no comando.





Ruben Amorim, o novo técnico do Rossonero, não quer perder tempo e já apresentou suas primeiras solicitações, tanto para as contratações quanto para as dispensas.