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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Milão, a nova gestão liderada por Amorim: quem fica e quem será negociado

Milan
Mercado da bola

Milão: o novo técnico português, Amorim, já expressou sua opinião sobre a formação do elenco

O Milan acumula atrasos dia após dia: em 19 de junho, ainda não havia nomeado um diretor esportivo nem um diretor executivo. Para voltar a uma situação semelhante, é preciso voltar no tempo até o verão de 2018, quando o clube só começou a atuar no mercado de transferências no início de agosto. Era um Milan diferente, fraco, com a figura ambígua de Yonghong Li no comando.


Ruben Amorim, o novo técnico do Rossonero, não quer perder tempo e já apresentou suas primeiras solicitações, tanto para as contratações quanto para as dispensas.

  • DEFESA A SER CONSOLIDADA

    A equipe volta às origens, ou seja, à defesa com três zagueiros, embora com movimentos e uma filosofia diferentes das de Allegri: Amorim quer saídas rápidas e de qualidade a partir da defesa. Gabbia e De Winter certamente permanecerão no Rossonero, mesmo que inicialmente como reservas. O futuro de Pavlovic ainda está por definir: o jogador gostaria de permanecer no Rossonero, mas muito dependerá da solidez real das propostas que chegarem da Premier League. O futuro de Tomori está bastante incerto, com a possibilidade de uma transferência sendo levada muito em consideração.


    Amorim solicitou a contratação de dois zagueiros centrais no mercado, e entre eles há uma possibilidade que aponta para Inácio, do Sporting de Lisboa. O jovem zagueiro alemão Odogu será emprestado.

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  • REVOLUÇÃO NO MEIO-CAMPO

    No topo da lista de desejos de Amorim está a contratação de Morten Hjulmand, meio-campista dinamarquês nascido em 1999 que atua pelo Sporting de Lisboa. Ou, como alternativa, um meio-campista com essas características: forte fisicamente e com grande habilidade na organização do jogo.

    Não há mudanças nas decisões sobre os jogadores que devem sair: Loftus-Cheek e Fofana estão no mercado, enquanto Modric não renovará o contrato, que vence daqui a cerca de dez dias.


    Jashari pode ter uma chance com Amorim, assim como o ex-jogador do Torino, Ricci. O técnico português não aposta em Estupinan, mas pediu para manter tanto Bartesaghi quanto Saelemaekers. Rabiot merece uma menção à parte: Amorim gostaria muito de mantê-lo, mas a decisão depende do jogador.

  • PULISIC FOI FUNDAMENTAL

    Passando para o setor de atacantes, Amorim expressou sua satisfação técnica com Nkunku e considera fundamental a permanência de Pulisic.


    Poucas novidades sobre Leão, que, no momento, tem mais chances de sair do que de ficar. O mexicano Giménez também está de saída, enquanto Fullkrug não terá seu contrato renovado.