Christian Comotto é uma das revelações mais promissoras do atual campeonato da Série B. Com talento e personalidade, o jogador nascido em 2008, que pertence ao Milan e está atualmente emprestado ao Spezia, vem tendo uma temporada de altíssimo nível. Com Donadoni no comando, ele se tornou titular da equipe da Ligúria e está acumulando uma experiência profissional muito formativa, também com vistas a uma continuidade de carreira que certamente será de grande valor.
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Milão, a jovem promessa Comotto brilha pelo Spezia: seu valor de mercado aumentou 80%
VALORIZA-SE EM 4,5 MILHÕES DE EUROSDe acordo com as estimativas do Transfermarkt, seu valor aumentou 80%, atingindo 4,5 milhões de euros. Um resultado notável para um jogador nascido em 2008, que é também o único menor de idade na Série B a ter registrado um crescimento semelhante.
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