Milão, a jovem promessa Comotto brilha pelo Spezia: seu valor de mercado aumentou 80%

Comotto está se destacando na Série B: é o único jogador menor de idade a ter aumentado seu valor

Christian Comotto é uma das revelações mais promissoras do atual campeonato da Série B. Com talento e personalidade, o jogador nascido em 2008, que pertence ao Milan e está atualmente emprestado ao Spezia, vem tendo uma temporada de altíssimo nível. Com Donadoni no comando, ele se tornou titular da equipe da Ligúria e está acumulando uma experiência profissional muito formativa, também com vistas a uma continuidade de carreira que certamente será de grande valor.