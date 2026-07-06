Esta deveria ter sido a Copa do Mundo da sua revanche pessoal, após uma temporada para esquecer com a camisa do Milan, marcada por nenhum gol marcado, pela decepção com a não classificação para a próxima Liga dos Campeões e por uma lesão no tornozelo que exigiu uma cirurgia e o deixou fora dos gramados por vários meses, de novembro a março. Mas, para Santiago Gimenez, até mesmo a última partida pelo México nesta edição da Copa do Mundo – que coincidiu com a eliminação pelas mãos da Inglaterra nas oitavas de final, diante da torcida mexicana no Estádio Azteca – acabou se transformando em um pesadelo também do ponto de vista pessoal.
Traduzido por
Milão, a Copa do Mundo amaldiçoada de Santiago Giménez: nenhum gol com o México e uma grave lesão no tornozelo contra a Inglaterra. O que pode mudar no mercado de transferências
MUNDIAIS PARA ESQUECER
Ele havia declarado, em tom de brincadeira, antes do início da competição, que almejava o título de artilheiro para levar o México até o fim. No entanto, nesta Copa do Mundo, Santi Giménez não só nunca deixou rastros em termos de gols, como também teve muito pouco espaço, ofuscado pela dupla titular formada por Quinones e Raúl Jiménez, que marcaram juntos 7 gols e o confinaram ao banco de reservas. Relegando-o a um papel coadjuvante e concedendo-lhe apenas 82 minutos nas quatro partidas em que entrou como reserva. E essa experiência termina da pior maneira possível, com uma grave lesão no tornozelo direito que, em uma disputa com um jogador da Inglaterra durante uma recuperação, torceu de forma anormal, obrigando-o a desistir.
O PRIMEIRO DIAGNÓSTICO
As primeiras informações divulgadas pela equipe médica do México sobre seu estado físico — depois que o técnico Aguirre declarou à imprensa que o jogador havia sido levado ao hospital para exames — parecem ter descartado o pior. Aguarda-se novos exames. De acordo com as primeiras informações, Santiago Giménez teria sofrido uma entorse de segundo grau no tornozelo direito, o mesmo que foi operado em dezembro, mas os ligamentos não teriam sido afetados e, principalmente, estaria descartada a possibilidade de fratura. O prazo exato de recuperação será, portanto, divulgado posteriormente.
O FUTURO DELE VAI MUDAR?
Trata-se, no entanto, da enésima reviravolta para um jogador que, até hoje, tem sido oprimido pelas expectativas em relação ao que demonstrou com a camisa do Feyenoord na Holanda (65 gols em 105 partidas) e por sua transferência para o Milan por mais de 30 milhões de euros em janeiro de 2025, mas que logo entrou em uma crise que o deixou sem marcar gols pelo Rossonero por um ano inteiro e por nove meses com a seleção nacional. Agora, essa lesão, caso se confirme como grave, pode ter repercussões graves também sobre seu futuro, complicando os planos do próprio Milan, que estava considerando uma possível venda dele após a contratação de Gonçalo Ramos por 70 milhões de euros do Paris Saint-Germain.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.