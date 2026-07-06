Milão, a Copa do Mundo amaldiçoada de Santiago Giménez: nenhum gol com o México e uma grave lesão no tornozelo contra a Inglaterra. O que pode mudar no mercado de transferências

Trata-se, no entanto, da enésima reviravolta para um jogador que, até hoje, tem sido oprimido pelas expectativas em relação ao que demonstrou com a camisa do Feyenoord na Holanda (65 gols em 105 partidas) e por sua transferência para o Milan por mais de 30 milhões de euros em janeiro de 2025, mas que logo entrou em uma crise que o deixou sem marcar gols pelo Rossonero por um ano inteiro e por nove meses com a seleção nacional. Agora, essa lesão, caso se confirme como grave, pode ter repercussões graves também sobre seu futuro, complicando os planos do próprio Milan, que estava considerando uma possível venda dele após a contratação de Gonçalo Ramos por 70 milhões de euros do Paris Saint-Germain.