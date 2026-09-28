Uma contratação que olha sobretudo para o futuro, considerando a pouca idade e a pouca experiência acumulada: Sankhoun Diawara é um defensor canhoto com destacadas qualidades atléticas, além de uma estrutura física imponente (tem 1,90 m de altura). Suas melhores características são a eficácia nos desarmes, a habilidade na antecipação e a força nos duelos aéreos: qualidades que o tornam capaz de romper as linhas adversárias, frequentemente acompanhando os contra-ataques. Características ao estilo de Pavlovic, de quem seria o reserva natural.

Embora tenha surgido como zagueiro, sua versatilidade permite que também seja utilizado como lateral-esquerdo. Sankhoun nasceu em Paris, em 13 de janeiro de 2006, e, depois das primeiras experiências no FC Solitaires Paris e no CA Paris-Charenton, se formou como jogador nas categorias de base do ESTAC Troyes. Ele estreou no time principal em novembro de 2024, na Copa da França, mesma competição em que, um ano depois, marcou seu primeiro gol como profissional contra o UF Touraine.





Ele joga sempre com uma munhequeira branca no braço esquerdo. Embora seu nome de batismo seja Sankhoun, todos o chamam de "Papis": um apelido recebido da mãe, natural da Guiné. Até aqui, ele vestiu a camisa da França nas seleções de base, mas, graças à dupla cidadania francesa e senegalesa (herdada do pai), seu futuro internacional ainda está totalmente em aberto, entre a França e os Leões de Téranga.