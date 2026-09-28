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imago-sport-1082165667.jpgMarco Canoniero
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Milan, zero minutos para Diawara: o projeto de Amorim e o que vaza sobre o mercado de janeiro

Milan

Diawara chegou ao Milan no verão passado vindo do Troyes por 3 milhões mais bônus: um investimento de olho no futuro

Sankhoun Diawara chegou ao Milan no fim de julho, depois de o clube investir cerca de 3 milhões de euros para tirá-lo do Troyes. Em 2025/26, ele começa inicialmente atrás na hierarquia, mas, também por causa da lesão do ex-Juventus Paolo Gozzi, conquista progressivamente um lugar no time titular. Assim, contribui, com 14 jogos (12 deles como titular), para o acesso do clube à Ligue 1, firmando-se como um ponto fixo da equipe na segunda e decisiva parte da temporada. Além disso, somou duas partidas com a camisa da seleção francesa sub-19, estreando em amistoso em setembro de 2024.


Inicialmente, sua chegada estava prevista para o Milan Futuro, mas o jogador não estava convencido porque também tinha outras ofertas: a ligação de Ruben Amorim para o time principal mudou o cenário, e o negócio foi concluído rapidamente. "Quando soube que o clube queria me contratar, fiquei satisfeito, feliz e também um pouco surpreso. Embora eu fosse bastante jovem, sempre admirei Alessandro Nesta e foi por isso que escolhi o número dele. Outro grande defensor foi, obviamente, Paolo Maldini", disse no dia de sua apresentação aos torcedores na loja da Via Dante, em Milão.

  • QUEM É DIAWARA

    Uma contratação que olha sobretudo para o futuro, considerando a pouca idade e a pouca experiência acumulada: Sankhoun Diawara é um defensor canhoto com destacadas qualidades atléticas, além de uma estrutura física imponente (tem 1,90 m de altura). Suas melhores características são a eficácia nos desarmes, a habilidade na antecipação e a força nos duelos aéreos: qualidades que o tornam capaz de romper as linhas adversárias, frequentemente acompanhando os contra-ataques. Características ao estilo de Pavlovic, de quem seria o reserva natural.

    Embora tenha surgido como zagueiro, sua versatilidade permite que também seja utilizado como lateral-esquerdo. Sankhoun nasceu em Paris, em 13 de janeiro de 2006, e, depois das primeiras experiências no FC Solitaires Paris e no CA Paris-Charenton, se formou como jogador nas categorias de base do ESTAC Troyes. Ele estreou no time principal em novembro de 2024, na Copa da França, mesma competição em que, um ano depois, marcou seu primeiro gol como profissional contra o UF Touraine.


    Ele joga sempre com uma munhequeira branca no braço esquerdo. Embora seu nome de batismo seja Sankhoun, todos o chamam de "Papis": um apelido recebido da mãe, natural da Guiné. Até aqui, ele vestiu a camisa da França nas seleções de base, mas, graças à dupla cidadania francesa e senegalesa (herdada do pai), seu futuro internacional ainda está totalmente em aberto, entre a França e os Leões de Téranga.

    • Publicidade

  • DIFICULDADES INICIAIS

    Até aqui, Diawara, assim como Comotto, ainda aguarda para estrear com a camisa do Milan em jogos oficiais. À frente dele na hierarquia está uma das colunas da equipe, como Pavlovic, e a missão, já de saída, parece quase proibitiva. Amorim o estima e o incentiva, treino após treino, mas no momento ainda não o considera pronto: as dificuldades iniciais, de adaptação ao futebol italiano e a um clube grande como o Milan, já eram previstas.

  • O PROJETO

    Para iniciar um novo ciclo com o pé direito, é obrigatório cometer o menor número possível de erros na primeira fase da temporada e evitar correr o risco de lançar os mais jovens na fogueira sem uma preparação adequada. A exclusão da lista de convocados para a primeira partida da Europa League contra o Benfica gerou debate, mas pode não ser a única: Amorim está estudando o momento certo para colocá-lo, seja desde o início ou no decorrer do jogo. Os retornos que chegam de Milanello são positivos, Diawara trabalha muito e bem. A ideia do Milan seria mantê-lo no elenco durante toda a temporada para ganhar experiência com os líderes do vestiário, o mercado de janeiro não deve interessar ao ex-Troyes.

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