Milan: zero minutos para Camarda, Diawara e Comotto não foram convocados. A gestão dos jovens é um grande ponto de interrogação

Premissa necessária: tanto Camarda quanto seu estafe fizeram muita força no verão para permanecer no Milan, apesar dos diversos pedidos por uma saída por empréstimo; a decisão não partiu apenas de Cardinale e Amorim. Francesco se sente pronto para fazer a diferença com a camisa que ama, sente que pode dar sua contribuição em uma temporada longa. O risco de jogar pouco ou nada hoje, portanto, não o preocupa e dificilmente mudará de ideia em janeiro, apesar de o clube estar trabalhando pela chegada de Endrick, do Real Madrid.





Comotto e Diawara merecem um parêntese à parte: ficaram fora da lista de convocados para o duelo com o Benfica por falta de vagas. A joia italiana certamente está crescendo sob o comando de seu ídolo Modric, mas a dúvida permanece: aos 18 anos, conta mais ter continuidade de minutos ou treinar com os mais fortes? É justamente essa a pergunta que Amorim deve se fazer junto com a diretoria, sem descartar uma possível saída por empréstimo em janeiro. Diawara foi uma contratação um tanto surpreendente do departamento de scouting: inicialmente, ele deveria jogar no Milan Futuro, mas essa perspectiva não era particularmente atraente para o ex-Troyes. O Milan esgotou as vagas para um empréstimo internacional e, portanto, poderia cedê-lo temporariamente apenas na Itália: nas próximas semanas, Amorim terá de entender se ele pode ser útil ou não desde já.