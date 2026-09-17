94 minutos no banco, apesar da vantagem de dois gols do Benfica, no mínimo, para tentar buscar. Uma das imagens deixadas pela estreia do Milan na Europa é a sobre a gestão de Francesco Camarda. As dúvidas são legítimas porque o projeto não é muito claro: o sobe e desce da Primavera para o Milan Futuro e o time principal há dois anos, o azarado empréstimo ao Lecce na temporada passada e a confiança nesta, com direito a renovação até 2031 ao lado do amigo Christian Comotto. Confiança, porém, que não tem valor ( ao menos até agora) dentro de campo: o jogador nascido em 2008 atuou apenas cinco minutos contra a Lazio nas cinco primeiras partidas da temporada.
Milan: zero minutos para Camarda, Diawara e Comotto não foram convocados. A gestão dos jovens é um grande ponto de interrogação
PERSPECTIVAS
Amorim disse que o tempo precisa ser comprado e que a única possibilidade é começar a vencer os jogos. A sensação é que, apesar de um contrato longo de três temporadas mais uma opcional, o técnico português precisa encontrar uma solução para ir bem imediatamente. Sem voltar a cometer erros nas escolhas da escalação. O Milan receberá o Lecce no domingo à noite, em San Siro, e depois terá um calendário muito temível no retorno da pausa: em 11 de outubro, fora de casa contra o Sassuolo; em 15 de outubro, fora de casa em Salzburgo; em 18 de outubro, receberá a Atalanta em San Siro, antes de outra missão europeia complexa no campo do Bournemouth. As perspectivas para Camarda não são tão otimistas embora o titular Ramos esteja vivendo um momento de dificuldade para encontrar o caminho do gol (apenas um gol em cinco partidas pelo Venezia).
O que muda em janeiro
Premissa necessária: tanto Camarda quanto seu estafe fizeram muita força no verão para permanecer no Milan, apesar dos diversos pedidos por uma saída por empréstimo; a decisão não partiu apenas de Cardinale e Amorim. Francesco se sente pronto para fazer a diferença com a camisa que ama, sente que pode dar sua contribuição em uma temporada longa. O risco de jogar pouco ou nada hoje, portanto, não o preocupa e dificilmente mudará de ideia em janeiro, apesar de o clube estar trabalhando pela chegada de Endrick, do Real Madrid.
Comotto e Diawara merecem um parêntese à parte: ficaram fora da lista de convocados para o duelo com o Benfica por falta de vagas. A joia italiana certamente está crescendo sob o comando de seu ídolo Modric, mas a dúvida permanece: aos 18 anos, conta mais ter continuidade de minutos ou treinar com os mais fortes? É justamente essa a pergunta que Amorim deve se fazer junto com a diretoria, sem descartar uma possível saída por empréstimo em janeiro. Diawara foi uma contratação um tanto surpreendente do departamento de scouting: inicialmente, ele deveria jogar no Milan Futuro, mas essa perspectiva não era particularmente atraente para o ex-Troyes. O Milan esgotou as vagas para um empréstimo internacional e, portanto, poderia cedê-lo temporariamente apenas na Itália: nas próximas semanas, Amorim terá de entender se ele pode ser útil ou não desde já.
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