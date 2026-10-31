Milan x Inter, as notas do Milan: Moreira é um absurdo, Pulisic é sempre o homem do clássico. Rabiot recebe 7,5

Maignan 7,5: o milagre na finalização de Spence desafia as leis da física pela força que consegue imprimir à bola, mesmo pego no contrapé. Está pronto, prontíssimo, também para a bomba de Sucic. No segundo tempo, comanda o setor defensivo. Líder.

Gila 7: neutraliza as investidas de Carlos Augusto, o jogador do momento da Inter. Impressiona pela capacidade de ler a jogada sempre um segundo antes, o que facilita a antecipação sobre seu adversário direto. Combativo e referência para o time.

De Winter 6,5: o mau posicionamento no gol de Bastoni mancha uma atuação de muita autoridade, tanto na marcação de Thuram quanto no início da construção das jogadas desde a defesa. Reage prontamente, com personalidade, à partida ruim da rodada anterior contra o Bologna.

Pavlovic 7,5: cresce no clima de batalha do dérbi e vence todos os duelos com uma força impressionante. Rompe a linha defensiva e cria oportunidades no campo adversário. Mas é o corte diante de Barella, na altura da marca do pênalti, que o coloca entre os três melhores do Milan. Guerreiro.

Diawara 6,5: merece elogios pela maneira como não se deixa dominar pela emoção de sua primeira partida como titular em uma ocasião tão especial. No primeiro tempo, Spence acelera, mas ele não vacila. Atento e preciso, faz uma partida sem erros evidentes. Soldado. (Bartesaghi entrou aos 81 minutos, sem nota)

Musah 6,5: sempre atento à cobertura de Modric, garante equilíbrio às jogadas do Milan. Tem o grande mérito de conquistar a falta que Moreira converterá no gol do 3 a 1. Comete apenas um erro ao sair jogando com a bola nos pés no fim da partida. Sólido. (Jashari entrou aos 81 minutos, sem nota)

Modric 7: as inversões de jogo do croata nos primeiros vinte minutos desmontam o plano de jogo da Inter. Extraordinária visão tática e técnica sensacional do camisa 14 do Milan, para quem a idade é apenas um detalhe sem importância. Lenda.

Rabiot 7,5: neste momento, nenhum meio-campista da Serie A é tão decisivo quanto ele: dita o ritmo do jogo, ataca os espaços e defende com força. E faz gol (o quinto no campeonato). O que mais se pode pedir?

Moreira 8: no primeiro tempo, é quase injusto com qualquer adversário, até mesmo com um time forte como a Inter. Dá as duas assistências para os primeiros dois gols do Milan e depois pede a Modric que o deixe cobrar a falta aos 43 minutos: a bola desenha um arco-íris e termina no ângulo. Fenomenal. (Hutchinson entrou aos 88 minutos, sem nota)

Pulisic 7,5: confirma ser o homem dos dérbis do Milan: marca novamente, desta vez de cabeça, para abrir o placar. Movimenta-se por toda a frente de ataque com muita vontade de conquistar esta vitória. Letal. (Cisse entrou aos 81 minutos, sem nota)

Ramos 6: a nota reconhece uma entrega fora do comum. Seu trabalho para a equipe ajuda a manter a Inter mais recuada. Ainda lhe faltam agressividade e determinação nos momentos em que seriam necessárias, mas, para Amorim, nesta noite está bom assim. (Terracciano entrou aos 88 minutos)

Amorim 7,5: prepara perfeitamente uma partida cercada de expectativa e muito complicada. A aposta em Diawara é corajosa e dá certo.